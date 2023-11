Lapadula si è ripreso anche il perù 

Le nazionali chiamano e anche il Cagliari, come quasi tutti gli altri club di Serie A, deve rispondere. E così mercoledì mattina, alla ripresa degli allenamenti, Ranieri dovrà lavorare con una rosa ridotta all'osso, senza la bellezza di nove giocatori sparpagliati in quattro continenti diversi. In particolare, non ci sarà il bomber Lapadula, cui è bastato il gol in Coppa Italia e il secondo tempo di Torino contro la Juventus per ritornare a vestire la maglia del Perù, per due decisive sfide di qualificazione ai Mondiali contro Bolivia e Venezuela.

Il Perù chiama

Un solo punto in quattro partite e nessun gol fatto. Questo e non solo spiega la folla di giornalisti e fotografi che ieri notte ha accolto l'arrivo a Lima del bomber Lapadula. Che torna a vestire la maglia della Bicolor a distanza di quasi cinque mesi. L'ultima volta nell'amichevole giocata dal Perù e persa 4-1 contro il Giappone, lo scorso 20 giugno, con i segni della battaglia dei playoff vinti e una caviglia già malridotta. Ma Lapadula, a 33 anni, continua a essere la stella della nazionale peruviana, che spera nelle sue reti per le sfide in casa della Bolivia giovedì e a Lima contro il Venezuela, nella notte tra il 21 e il 22. Come a dire che Lapagol, tra un trasferimento e l'altro, non sarà a disposizione di Ranieri prima del 24, a due giorni dalla sfida col Monza.

Gli altri

Molte federazioni non hanno ancora diramato le liste ufficiali per le gare che si giocheranno nei prossimi giorni. Rispetto all'ultimo mese, restano a casa Radunovic (che paga la panchina nel Cagliari) e Nandez (ko per una lesione ai flessori). La Grecia attende Hatzidiakos per l'amichevole di venerdì contro la Nuova Zelanda e soprattutto la sfida di qualificazione agli Europei contro la Francia del 21. In partenza anche Wieteska, convocato dalla Polonia per le gare contro Repubblica Ceca (il 17) e Lettonia (il 21). Restando in Europa, in campo anche gli Under 21 azzurri Oristanio e Prati, contro San Marino (il 16) e l'Irlanda (il 21), oltre all'Under 21 slovacco Obert, contro i pari età della Croazia (il 16) e della Repubblica Ceca (il 20). Qualificazioni ai Mondiali in Africa per il Congo di Makoumbou (il 17 contro lo Zambia) e l'Angola di Luvumbo (contro Capo Verde il 16 e Mauritius il 21). Infine, ancora qualificazioni mondiali asiatiche per Shomurodov, che guiderà l'attacco dell'Uzbekistan contro Turkmenistan (il 16) e Iran (il 21).

