Un gran gol di testa di Lapadula su calcio d’angolo a un quarto d’ora dalla fine regala i tre punti al Cagliari contro il Benevento. Gara sofferta. Nel primo tempo, grazie anche a qualche buona giocata di Mancosu, supremazia dei rossoblù, sterili tuttavia in avanti. Nella ripresa meglio gli ospiti, dal 73’ in superiorità numerica per il doppio giallo ad Altare. Il Cagliari ha reagito, passando in vantaggio e soffrendo sino al 95’. Ora è sesto.