Lapadula, saluti, baci e gol dal Perù 

Gli sono bastati tredici minuti per lasciare subito il segno nel nuovo Perù di Fossati. Una girata al volo col destro, nella notte italiana tra venerdì e sabato, che ha permesso alla “Blanquirroja”, in vantaggio già al 3’ con Grimaldo, di blindare la vittoria e aggiudicarsi così l’amichevole contro il Nicaragua, prima uscita ufficiale per il successore di Gareca. Non un gol qualunque, evidentemente, il decimo in Nazionale per l’attaccante del Cagliari. Dedicato al neo commissario tecnico sudamericano. Ma anche a Ranieri che lo “soffia” dall’altra parte del mondo, lo attende a braccia aperte ed è disposto a conservargli un posto nell’undici anti-Verona anche se dovesse tornare a tre giorni dal match.

Subito feeling

Il tecnico di Testaccio non ha mai fatto un mistero di quanto sia importante Lapadula per il Cagliari. Lo ha difeso anche nei momenti difficili lasciandolo sempre e comunque al centro dell’attacco (e del progetto). Non avevano mai lavorato insieme prima di incontrarsi in Sardegna, tra i due c’è stato subito un gran feeling. Già al suo arrivo nell’Isola, quattordici mesi fa, Ranieri battezzò lui e Pavoletti come «bocche da fuoco», li considerò imprescindibili prima ancora di allenarli, fiutando, evidentemente, anche la leadership, oltre alle potenzialità sotto porta. E meglio, certo, non poteva ripagarla questa fiducia, Lapadula, autore la passata stagione di venticinque reti, comprese le quattro nei playoff.

La nuova sfida

Capocannoniere e trascinatore tra i cadetti, Lapadula è così tornato in Serie A dalla porta principale e nonostante diverse tentazioni (anche dal suo Perù) ha scelto di restare. Perché nel Cagliari ha trovato l’ambiente ideale per rilanciarsi a 33 anni (diventati 34 nel frattempo) e per dimostrare di essere all’altezza del calcio che conta (quando ci aveva provato con Milan, Genoa, Lecce e Benevento, non era andata benissimo).

Corsa a ostacoli

La strada si è messa subito in salita, complice l’operazione alla caviglia a luglio, mentre i compagni iniziavano ad accelerare in Val d’Aosta. Anche per questo, il Cagliari ha deciso di allargare il reparto con Shomurodov e poi ancora con Petagna. Ranieri, però, lo ha sempre aspettato e, appena ha potuto, lo ha rilanciato. Lapadula ha avuto bisogno di alcuni mesi per trovare una condizione atletica quanto meno accettabile non avendo svolto una preparazione vera e propria in estate e la frattura di tre costole a gennaio non lo ha certo agevolato. Sino al gol che ha dato il via alla rimonta sul Sassuolo. Provvidenziale come quello contro la Salernitana, tre sabati fa. Insomma, dove eravamo rimasti?

Dal Perù con furore

Ora Lapadula sta bene, non è mai stato così bene dall’inizio della stagione. Contro il Nicaragua è rimasto in campo per tutti i novanta minuti. Potrebbe giocare anche uno dei due tempi con la Repubblica Domenicana, nella notte tra martedì e mercoledì (alle 2.30 italiane per l’esattezza) per poi essere a Cagliari giovedì sera nella migliore delle ipotesi. Il fatto che il match col Verona sia stato posticipato al lunedì di Pasquetta agevola sicuramente il suo reintegro. Anche se quel posto là davanti, probabilmente, Ranieri glielo conserverebbe anche se dovesse atterrare all’aeroporto di Elmas un’ora prima del fischio d’inizio.

