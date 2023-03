Lapadula sale sul trono dei cannonieri 

Dentro l'area di rigore è sempre stato un pericolo costante. Ora, però, Gianluca Lapadula somiglia a una sentenza. Letale come adesso, forse, lo è stato solo in quella stagione di Pescara che lo consacrò bomber di valore assoluto, tanto da aprirgli in cancelli di Milanello. Oggi, però, l'italo-peruviano, ha aggiunto anche quella leadership che Claudio Ranieri sta sfruttando per rilanciare il Cagliari. A Reggio ha confermato il suo avvio di 2023 da sogno, con altre due reti e un assist. Per la gioia dei rossoblù, che ora lo prestano al Perù, per le amichevoli contro la Germania e il Marocco del barese Cheddira, il suo rivale per il titolo di re del gol.

Magic moment

Tra le poche cose buone dell'esperienza sarda di Fabio Liverani il suo pressing per portarlo in rossoblù. Un avvio complicato, con una sola rete (alla sua ex squadra, il Benevento) nelle prime dieci giornate. Poi Lapadula si è sbloccato, con quattro perle di fila tra l'undicesima e la quattordicesima giornata, più un'altra rete al Perugia. Non abbastanza per salvare l'allenatore che lo aveva voluto a Cagliari. Ma il meglio doveva ancora arrivare. La rete al Cosenza nell'interregno tra Liverani e Ranieri, col tecnico romano che, fin dal primo giorno, ha puntato deciso sulle sue due “bocche da fuoco”, Pavoletti e Lapadula. Finito ko il livornese, l'italo-peruviano si è caricato il peso dell'attacco sulle spalle. Ed è diventato micidiale. Otto reti nelle ultime otto partite giocate, quattro nelle ultime due, e la consacrazione da parte dello stesso Ranieri, prima («Lapadula è un po' l'anima della squadra, è un trascinatore e non ci sta mai a perdere») e dopo la doppietta del Granillo («è il nostro bomber, sono contento che stia facendo bene, se lo merita perché è un ragazzo d'oro»).

Il re dell'area

Quindici reti segnate in 28 partite giocate, con l'aggiunta non indifferente di quattro assist e una media di più di un gol ogni due partite, superando il centravanti del Palermo Brunori, che ha segnato un gol in meno con una partita in più, e agganciando il marocchino del Bari Cheddira, stesso numero di centri ma in 23 presenze. Un bottino costruito dentro l'area di rigore, il suo regno, quello dove Lapadula comanda. «Facendo tre cross da destra e tre da sinistra, un gol arriva matematicamente», ha spiegato Ranieri alla vigilia della gara di Reggio. E infatti Lapadula, che nel suo score ha 6 gol di testa, come nessuno in B, al secondo pallone arrivato dalle fasce ha fatto centro con una zampata da opportunista, ringraziando Azzi, che già contro l'Ascoli gli aveva recapitato da sinistra la palla per il momentaneo 3-1. Poi il bis su rigore, spiazzando Colombi che aveva scelto l'angolo alla sua sinistra, quello dove Lapadula aveva calciato gli ultimi penalty. Avrebbe potuto firmare la sua prima tripletta stagionale, prendendosi la vetta solitaria della classifica cannonieri, ma ha lasciato il secondo rigore all'amico Mancosu, con cui forma una coppia esplosiva a livello di cadetteria. Aspettando il ritorno di Pavoletti. Con bocche da fuoco così, il Cagliari chi lo ferma più?