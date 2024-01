Lapadula, ricominciamo 

Una delle bandiere. Uno dei senatori. Naturalmente leader. Una furia, in campo, il 101 per cento in ogni istante, poi quell’abbraccio rituale con Ranieri dopo ogni gol e la richiesta ai tifosi della Domus di alzare il volume quando il suo nome rimbomba. Ma tutto questo, la grande bellezza del calcio targato Cagliari, incrinato da infortuni, traumi, piccole sfortune che hanno trasformato la stagione di Gianluca Lapadula Vargas, cuore italiano e nazionale del Perù, in una sorta di pellegrinaggio da una clinica all’altra. E fra cadute e risalite, anche due gol: uno in Coppa e uno al Sassuolo, pesantissimi. Alla sua maniera.

La prima botta

Il 10 luglio si comincia con un’operazione di correzione al setto nasale. Lapadula, che nella semifinale playoff con il Parma aveva subito una lesione alla caviglia destra, resiste e gioca fino alla finale. Il 27 luglio l’intervento chirurgico, torna a pieno regime dal 20 ottobre. Viene convocato il 21 ottobre per la trasferta di Salerno e per la gara successiva in casa con il Frosinone, non entra ma fa da motivatore per tutti. L’esordio stagionale arriva in Coppa Italia a Udine: entra dalla panchina e trova subito il gol vittoria (e qualificazione) del Cagliari al 120’.

Resta fuori con il Genoa, viene schierato a Torino nella ripresa contro la Juve. Subentra anche nella gara contro il Monza e parte titolare (prima volta in questo campionato) a Roma contro la Lazio (da capitano). Sfortuna, o quasi: l’espulsione di Makoumbou costringe Ranieri a sostituirlo dopo 32 minuti.

La seconda botta

Parte di nuovo titolare nella gara successiva contro il Sassuolo, dove gioca per la prima volta tutta la partita. Grazie al suo coraggio propizia l’espulsione di Tressoldi, ma il calcione che prende gli spacca per la sesta volta in carriera il setto nasale. Lapadula è una maschera di sangue, ma resta in campo e segna la rete del momentaneo pareggio, prima del gol vittoria di Pavoletti, tutto oltre il novantesimo minuto. Torna la maschera, uno dei suoi tratti distintivi. Il giorno dopo, è il 12 dicembre, viene operato nuovamente al setto nasale per la riduzione “della frattura delle ossa proprie nasali”. L’intervento, eseguito dal dottor Luca Maria Moricca nel reparto di Chirurgia maxillo-facciale dell'ospedale Santissima Trinità, riesce perfettamente. Passa i primi giorni della settimana fra allenamenti personalizzati e riposo, viene comunque impiegato a Napoli nel finale, così come nella partita successiva contro il Verona, dove entra gli ultimi 5 minuti per cercare di agganciare i gialloblù in una delle partite più sofferte della stagione, dominata e poi persa in dieci contro undici.

La terza botta

Contro l’Empoli Lapagol parte titolare, sembra tutto a posto, i suoi scatti, i tentativi di sorprendere la difesa avversaria sono quelli di sempre. Senza risparmiarsi, mettendo a rischio ogni centimetro del suo corpo sempre e comunque. Ma alla fine del primo tempo viene sostituito perché “sente fastidio” al costato, succede dall’attimo dopo aver subito una forte botta. Passa il Capodanno dolorante, gli accertamenti del 2 gennaio parlano di frattura composta della sesta e settima costola destra. Incredibile, ma vero. Quindi salta la trasferta di San Siro col Milan in Coppa Italia, la delicata sfida di Lecce e l’ultima partita, quella con il Bologna.

In campo

Gianluca Lapadula in questi giorni ha ripreso a lavorare gradualmente, dalla settimana scorsa si sta allenando in campo, con la palla ma da solo, per evitare il rischio di pericolosi contrasti. La sua stagione ricomincia dal girone di ritorno, dopo mezze apparizioni e tanto tempo passato sotto i ferri. Il Cagliari ha bisogno del suo bomber, la salvezza passa anche attraverso i suoi gol.



