Lapadula: peccato per il gol annullato, era proprio bello 

Quel gol annullato, dopo 23 minuti della ripresa, non riesce a mandarlo giù. «Era proprio bello», sibila nel dopo partita Gianluca Lapadula, ripensando alla girata vincente e all'urlo di gioia annullato dal segnalinee e dal Var. Questione di centimetri, quelli che appena una settimana fa gli avevano invece permesso di rompere il ghiaccio dopo tre mesi, sbloccando il risultato contro la Salernitana. «Avrei voluto che quel gol venisse convalidato, sarebbe stato importantissimo», continua. Per poi cercare la luce nel buio della sconfitta: «Ho visto un atteggiamento giusto da parte di tutti. Peccato non aver portato un punto a casa».

Niente drammi

Il Cagliari, e Lapadula lo sa, non può permettersi di piangersi addosso. «L'atteggiamento c'è stato, l'unione si è vista, il risultato non è quello che volevamo, ma siamo sulla strada giusta. Ora c'è la sosta e poi sotto col Verona. Speriamo di recuperare qualcuno, perché abbiamo qualche acciacco, più siamo meglio è». Non butta nulla della gara col Monza, anzi: «L'atteggiamento era lo stesso che ci ha portato gli ultimi risultati. Stavolta non è andata bene, ma questa è la base da cui ripartire. Peccato perché loro hanno segnato un gran gol, ma non ricordo altre occasioni. Il pareggio sarebbe stato più giusto».

Autocritica

Forse al Cagliari è mancata la reazione dopo lo svantaggio. «Qualche palla arrivata, anche se davanti dovevamo incidere di più», concorda Lapadula. «Lavoreremo per questo». Anche se durante la sosta non ci sarà, per rispondere alla chiamata del nuovo ct del Perù Fossati per le due amichevoli contro Nicaragua e Repubblica Dominicana. Tornerà dal Sudamerica a pochi giorni dalla sfida col Verona per mettersi a disposizione di Ranieri. E a proposito del tecnico: «Il mister è un punto di riferimento, non era giusto che lasciasse dopo la Lazio. Per noi è fondamentale, siamo tutti al suo fianco». Come ci sono i tifosi, anche ieri numerosi sugli spalti: «Ormai non mi stupisco più, è bellissimo giocare con loro in tutta Italia, è un piacere e un onore». Lapadula guarda deciso avanti: «Degli altri non ci importa, guardiamo solo in casa nostra. Gli scontri diretti sono fondamentali, ma ogni partita mette in palio tre punti e dovremo battagliare ovunque. Ma ci salveremo, al 100%. Ci sono ancora nove partite e noi ci crediamo assolutamente».

