Lapadula operato al setto nasale 

Smaltita l'euforia per la rocambolesca vittoria contro il Sassuolo, il Cagliari da ieri mattina ha ripreso ad allenarsi al Crai Sport Center, mettendo nel mirino la gara di sabato sera contro il Napoli. Defaticante per chi ha giocato, personalizzato per Capradossi e a riposo Lapadula, operato ieri per la ricostruzione del setto nasale.

Quante botte

Già operato quest'estate, Lapadula ha riportato una nuova frattura del setto nasale nella gara con la Juventus. «Per questo non avevo la mascherina, ancora non era pronta», ha spiegato il bomber italo-peruviano nel dopo partita di lunedì. Dove si è presentato con una nuova ferita al naso, procurata dallo scontro col difensore degli emiliani Tressoldi, poi espulso. E così ieri mattina Lapadula si è sottoposto a intervento chirurgico di riduzione della frattura delle ossa nasali. L'intervento, eseguito dal dottor Luca Maria Moricca del reparto di Chirurgia maxillo-facciale del Santissima Trinità, è perfettamente riuscito, ma ora il giocatore dovrà rimanere a riposo qualche giorno e la sua presenza al San Paolo è in forte dubbio. Col Napoli ci sarà invece Makoumbou, che ha scontato il turno di squalifica e torna così a disposizione. (al.m.)

