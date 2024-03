Lapadula non va a segno da ottantanove giorni Domani un’altra chance 

Certo, come dice Ranieri «chi segna, segna, l'importante è vincere». Però Gianluca Lapadula, come ogni bomber che si rispetti, l'astinenza la sente. Sabato contro la Salernitana saranno ottantanove giorni dalla sua ultima gioia. Pesantissima: era l'11 dicembre dello scorso anno, col Cagliari sotto 1-0 in casa col Sassuolo. Al 94', con lo spettro della sconfitta all'uscio, il cross di Luvumbo e lui, Lapagol, ne fa uno dei suoi, lesto e furbo, preciso e imprendibile. L'1-1 che Pavoletti, poco dopo, trasformerà nel 2-1. Poi il buio.

I tormenti di Lapa

Una stagione complicata, quella dell'italo-peruviano. Guai in serie, da un intervento alla caviglia a ritardarne l'inizio del campionato alla rottura del setto nasale e poi di due costole. Spezzoni di gara, 14 presenze su 27 giornate. E un solo, unico gol. Troppo poco per un attaccante che si rispetti, figurarsi per uno che, un anno fa, si era caricato il Cagliari sulle spalle, trascinandolo in Serie A col suo secondo bottino personale di sempre, 25 reti tra campionato e playoff, alla faccia della carta d'identità e di chi, in estate, aveva storto la bocca quando Fabio Liverani, appena sbarcato in Sardegna, lo aveva sistemato in cima alla lista degli acquisti.

Lapa e Liverani

Già, proprio quel Liverani che domani Lapadula ritroverà dall'altra parte della barricata e contro cui proverà a rompere un incantesimo che dura da quasi tre mesi. Il tecnico romano, chiamato dal presidente Giulini alla guida di un Cagliari colpito e affondato da una devastante retrocessione, aveva subito chiesto il bomber italo-peruviano. I due si erano incrociati in Puglia, al Lecce, stagione 2019-20. Poco fortunata per i giallorossi, dove giocavano anche Mancosu e Deiola, chiusa con la retrocessione, nonostante la miglior prestazione personale di Lapadula in Serie A, 11 reti in 25 presenze, cattiveria e istinto del gol, un vero trascinatore. L'uomo giusto da inserire a Cagliari, secondo Liverani, che lo considerava il finalizzatore perfetto del suo 4-3-3. Partenza complicata, perché Lapadula è il titolare là davanti, ma di gol ne arriva solo uno, proprio da ex a Benevento, nelle prime dieci giornate. Poi quattro reti di fila in quattro partite, ma qualcosa non funziona. Alla fine, Lapa mette al servizio del tecnico un bottino di 6 gol in 16 partite, non abbastanza per salvare la panchina.

Il tocco di Re Claudio

Cambio della guardia. Liverani saluta e arriva Ranieri. Che con Lapadula crea subito un'alchimia perfetta. Arrivano i gol, tanti, ben 19 in ventitré partite, quasi sempre condite dall'abbraccio sincero di un tecnico che ha regalato al bomber una seconda giovinezza. E che ancora crede nel suo numero 9: «Il gol si sta avvicinando e, spero, sarà un gol decisivo», ha profetizzato ieri Ranieri. Che guarda anche i numeri. Superati i guai fisici, Lapadula ha giocato da titolare nelle ultime cinque partite, andando alla conclusione undici volte, centrando una traversa (a Udine) e vedendosi stoppato in almeno tre circostanze da un mezzo miracolo del portiere, l'ultima a Empoli da Caprile. Ranieri annusa l'aria e Lapadula ci spera. Perché sarà anche vero che chi segna, segna e conta solo vincere. Ma se Lapadula si sbloccasse ritrovando il gol, regalerebbe al Cagliari un'arma in più per un finale da cuori forti.

