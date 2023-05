Lapadula nella storia del club 

Sarà anche solo Serie B, ma un bottino simile in casa Cagliari non si vedeva dalla stagione 2005-06, quando David Suazo arrivò a un passo dal titolo dei cannonieri di Serie A con 22 reti, superato solo da Luca Toni (31 gol) e David Trezeguet (23). Per vedere poi un giocatore rossoblù mettersi davanti a tutti, invece, si deve tornare ai tempi del Mito Gigi Riva, tricapocannoniere del massimo campionato nelle stagioni 1966-67, 1968-69 e 1969-70, quando ancora il calcio era in bianco e nero. Ecco perché Gianluca Lapadula, aspettando ora i playoff, è già entrato nella storia rossoblù con le 21 reti messe a segno nella stagione regolare (in 36 partite) che gli hanno regalato il titolo di capocannoniere del torneo cadetto, come mai era capitato nella ultracentenaria storia del Cagliari.

Pablito rossoblù

Ventuno reti, tutte realizzate dentro l'area di rigore, alcune da dentro l'area piccola, quella di Cosenza addirittura spingendo la palla in rete dalla linea di porta. Chi meglio di Lapadula poteva vincere il premio “Paolo Rossi”, dedicato all'indimenticabile Pablito, altro signore e padrone dei sedici metri, re dell'opportunismo, il senso del gol più veloce del west. Lui, il Bambino, come lo chiamano in Perù, è tornato sulla vetta della classifica dei bomber a distanza di sette anni dalla prima volta, quando con il Pescara arrivò a 27 marcature, giocando 40 partite. La differenza è che allora aveva 26 anni, oggi, invece, di candeline ne ha spente 33. E pensare che al San Vito ha centrato anche una traversa e un palo e che, nella sua stagione magica, ci sono anche due rigori falliti (anche se quello con l'Ascoli lo aveva immediatamente ribadito in gol).

L'aria dei playoff

Liverani lo aveva fortissimamente voluto la scorsa estate, salvo non rendergli la vita troppo facile, costringendolo a fare da pivot in un 4-3-3 dove la via del gol era lastricata di trappole. Ranieri, che i bomber sa come esaltarli (chiedere, per ultimo, a Quagliarella), lo ha riportato nel suo habitat naturale, l'area di rigore. E il numero 9 lo ha ripagato a modo suo, segnando 14 reti in 18 partite, e trasformandosi anche in trascinatore e leader della squadra. Adesso, poi, arrivano i playoff e quando il gioco si fa duro Lapadula non si tira indietro. Nelle sette gare giocate nel post-season, infatti, il bomber ha già un bottino di 5 reti. E pazienza se il Venezia è una delle sei squadre con cui in stagione ancora non ha segnato (le altre sono Como, Cittadella, Modena, Genoa e Ternana). Però è anche vero che contro i lagunari ha giocato solo la mezz'ora finale della gara d'andata, visto che al ritorno era out per squalifica. Comunque sabato i playoff gli daranno la possibilità di rimediare. E la Domus non vede l'ora di gridare ancora il suo nome: La-Pa-Du-La!