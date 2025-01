Lapadula nel mirino di Samp e Palermo Catanzaro, idea Azzi 

Sistemata la difesa della porta, ora il Cagliari cerca chi possa attaccarla. Una punta che possa affiancare Piccoli o farlo rifiatare. Ma ogni idea in entrata è legata alle uscite. Intanto quella di Lapadula e ancora quei giocatori fin qui poco utilizzati e che vorrebbero trovare maggior spazio.

Legati a Lapa

Già in estate il Cagliari aveva pensato di interrompere la storia col centravanti italo-peruviano dopo due stagioni: fantastica la prima in Serie B (capocannoniere del torneo e 26 reti tra campionato, playoff e Coppa Italia), decisamente deficitaria la seconda in A (una rete in Coppa e 3 in campionato). Ma alla fine Lapadula è rimasto in rossoblù, con risultati fin qui deludenti, soprattutto visto l’ingaggio, il più alto nella rosa. Ora il Cagliari cerca acquirenti e sono diversi i club interessati tra i cadetti, dal Palermo alla Sampdoria (che metterebbe sul tavolo l’esperto Borini), fino allo Spezia, che con Lapadula vorrebbe tentare l’assalto alla Serie A. Solo dopo la cessione del numero 9, il ds Bonato potrebbe stringere per qualche acquisto. Magari tornando su quell’Okereke che nella precedente sessione di mercato era stato a un passo dal trasferimento in Sardegna, salvo poi virare sul campionato turco, al Gaziantep.

Uscite

Lapadula, ma non solo. Il Cagliari valuta le proposte per Azzi (piacerebbe al Catanzaro), la cui uscita aprirebbe le porte a un esterno offensivo per facilitare il 4-2-3-1 che potrebbe essere il modulo su cui Nicola intende puntare maggiormente. Attenzione anche alla posizione di Wieteska (che il Cagliari vorrebbe cedere in Italia per questioni fiscali) e Kingstone, praticamente mai utilizzato e che potrebbe andare in prestito in B. Difficile, invece, piazzare Jankto, destinato a restare in Sardegna fino a esaurimento del contratto. Aspetta il via libera per tornare alla Dinamo Zagabria Rog, stavolta a titolo definitivo dopo il prestito dell’ultimo anno. Infine, per fare cassa il Cagliari potrebbe sacrificare uno dei suoi gioielli. Tante le proposte per Prati, ma i rossoblù preferirebbero sacrificare Marin, che potrebbe lasciare Cagliari. Infine, sul fronte rinnovi, si avvicina la firma di Zappa fino al 2029 o il 2030.

