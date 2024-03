Lapadula morde il freno 

Una sola rete in tredici partite di campionato. Troppo poco per uno come Gianluca Lapadula che vive di gol e per il gol e che lo scorso anno ha trascinato il Cagliari nei momenti difficili e in quelli meravigliosi, firmando la promozione in A con un bottino di 25 reti, 21 nella stagione regolare e altri 4 nei playoff. Numeri pazzeschi per un ragazzo che ha da poco spento le 34 candeline, al secondo miglior score in carriera. Ora l'amico gol si fa desiderare. Ma Claudio Ranieri, venerdì, a Lapadula ha lanciato il suo “message in a bottle”, che somiglia più uno di quegli abbracci che i due si scambiano in campo, dopo una rete o una sostituzione. «A Gianluca, come tutti gli attaccanti, manca il gol. Ma credo che il momento stia arrivando».

La lunga attesa

Dopo le gioie, i dolori di una stagione caratterizzata da problemi fisici. Subito l'intervento al naso, poi quello, più pesante, alla caviglia martoriata, un lungo stop. Dopo tre mesi d'attesa, un rientro alla Lapadula, in Coppa Italia a Udine: l'ingresso nel secondo tempo regolamentare e il gol-qualificazione allo scadere dei supplementari. Come se quell'intervallo non ci fosse mai stato. Un mese dopo, contro il Sassuolo, ecco anche la prima rete in campionato, nel recupero, ad avviare la rimonta completata dall'altra bocca da fuoco, Pavoletti. Poi il buio. Una condizione che tarda ad arrivare, ancora uno stop per la rottura di due costole proprio all'andata con l'Empoli, il lento recupero e, al rientro, sei presenze senza l'ombra di una rete. Anche se Lapadula ci prova e ci va vicino, come contro l'Udinese, dove a strozzargli l'urlo di gioia ci pensa una malefica traversa.

Il messaggio del re

Ranieri, però, si fida e si affida a lui. Per scelta e per necessità, specie ora che Pavoletti sarà indisponibile per i prossimi due mesi e anche Petagna salterà le prossime tre settimane. Una fiducia dimostrata con i fatti, leggasi la maglia da titolare nelle ultime quattro giornate, e con le parole. «Deve giocare per trovare la migliore condizione>, ha spesso ripetuto il tecnico di Testaccio. Che a due giorni dalla sfida con l'Empoli che vale già una stagione è andato oltre. «Lapadula è importantissimo, perché è un giocatore che non si dà mai per vinto. Deve ritrovare il gol per sentirsi forte, ma nelle ultime settimane l'ho visto bello determinato. Sono sicuro che il gol sia vicino e che farà un gran finale di stagione».

Caccia al gol

Da quella staffilata imprendibile contro il Sassuolo sono passati già 83 giorni, quasi tre mesi, praticamente un'eternità. Una sola rete in stagione a Lapadula non capitava dall'annata poco fortunata col Genoa, campionato 2018-19. Unico passaggio a vuoto di un bomber che, in A, ha un bottino di 35 reti in 138 presenze. Ora ha dodici giornate a disposizione per riprendere la sua marcia. Magari già da oggi, contro una squadra, l'Empoli, cui ha rifilato 3 reti nelle due gare giocate col Milan (doppietta proprio al Castellani), restando a secco nei 45' iniziali dell'andata, chiusa anzitempo per la rottura delle costole. Quale occasione migliore, quindi, per spezzare l'incantesimo e trattenere il Cagliari in paradiso a suon di gol?

