Lapadula, Lecce nel destino Contro la sua ex squadra cerca riscatto e gol salvezza  

Un gol dell'ex per mettere il suo marchio sulla salvezza del Cagliari. La seconda stagione in rossoblù di Gianluca Lapadula, caratterizzata da problemi fisici, non è stata certo entusiasmante: appena 2 gol in 19 presenze in campionato, più la rete a Udine nell'unica in Coppa Italia. Domani avrà una grande occasione per cancellare tutte le difficoltà degli ultimi mesi, in una partita per lui particolare: quella da ex col Lecce, dove ha giocato nel 2019-2020. Stagione in cui, nonostante l'amara retrocessione all'ultima giornata, realizzò il suo miglior bottino di gol in A: 11 in 25 partite, nell'unica circostanza in cui finora è andato in doppia cifra nel massimo campionato. Di questi, 4 li realizzò proprio dalla quartultima giornata in poi nell'anomala annata chiusa tra fine giugno e i primi di agosto complice la pandemia, durante la disperata rincorsa salvezza dei salentini. Proprio da qui può provare a ripartire, con una classifica meno pesante ma non ancora del tutto tranquilla, per chiudere il discorso.

Le difficoltà

Un anno fa esatto, Lapadula era la principale bocca da fuoco del Cagliari per la promozione. Con 5 gol nelle ultime 5 giornate, il Bambino trascinò ulteriormente i rossoblù nelle 4 vittorie conclusive che permisero alla squadra di chiudere quinta e a lui di diventare capocannoniere con 21 gol, a +2 su Pohjanpalo del Venezia. Poi i 4 ai playoff, decisivi per stendere proprio il Venezia al primo turno, fissare il pari su rigore all'85' nella decisiva rimonta da 0-2 a 3-2 sul Parma nell'andata delle semifinali e aprire il conto nella prima finale col Bari. Numeri da urlo, che in questa stagione non ha potuto ripetere anche per numerosi infortuni. Prima l'intervento chirurgico per un'instabilità del comparto mediale della caviglia destra a fine luglio, che lo ha tenuto fuori tre mesi. Poi l'operazione per ridurre la frattura delle ossa proprie nasali a metà dicembre, dopo il primo gol in campionato al Sassuolo. Quindi la frattura composta della sesta e settima costola destra, il 30 dicembre contro l'Empoli, e la sofferenza al tendine rotuleo del recente periodo. «C'è solo da dirgli sempre grazie per quello che riesce a fare», aveva detto Ranieri prima di Cagliari-Atalanta accendendo di nuovo l'allarme, mentre la frase di ieri «Sta sempre meglio» rassicura.

Il rilancio

Lapadula non ha mai sfidato il Lecce: era indisponibile nelle gare da ex col Benevento 2021-2022 e nell'1-1 dell'andata il 6 gennaio. Ma un match fra i salentini e il Cagliari l'ha già disputato, con la maglia giallorossa: il 25 novembre 2019, insolito recupero di lunedì dopo il rinvio per pioggia del giorno prima, aprì all'83' la rimonta da 0-2 a 2-2 dei pugliesi su rigore concesso per fallo di mano di Cacciatore. Nell'occasione, dopo aver segnato, litigò col portiere rossoblù Olsen e l'arbitro li cacciò entrambi. Al ritorno, invece, era infortunato. Lapadula vuole lasciarsi alle spalle i tanti problemi fisici, per chiudere al meglio un campionato dove ha potuto esultare solo due volte e sempre in casa: l'11 dicembre aprendo il ribaltone nel recupero da 0-1 a 2-1 sul Sassuolo, il 9 marzo sbloccando il risultato (dopo review al VAR) nel 4-2 sulla Salernitana. Appena 2 gol, ma valsi altrettante vittorie e 6 punti: fare il tris domani vorrebbe dire ipotecare la salvezza.

