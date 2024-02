Lapadula, la traversa di Udine ancora trema 

La traversa del “Bluenergy Stadium” di Udine ancora trema. Non dà punti, certo, forza e coraggio sì, però, alimenta l’autostima poi e, soprattutto, rende Gianluca Lapadula più consapevole di essere sempre nel posto giusto al momento giusto, aspettando il gol. «Più gioca, più sta trovando la condizione ideale», aveva detto alla vigilia della gara con la Lazio l’allenatore Ranieri, col quale l’italo-peruviano ha avuto da subito un feeling pazzesco e non a caso ha vissuto quasi una seconda giovinezza la passata stagione a suon di reti, in tutto ventisei comprese le quattro realizzate durante i playoff. È tornato così in Serie A dalla porta principale dopo le precedenti esperienze con Milan, Genoa e Lecce, l’intervento alla caviglia a luglio e una fattura di tre costole una volta rientrato in campo lo hanno, però, frenato e condizionato in questi primi sette mesi. Ora sta bene, finalmente. Si è lasciato alle spalle acciacchi e scorie varie, ha di nuovo uno stato di forma più che accettabile e scalpita, manco a dirlo. Domenica scorsa è rimasto in campo per settantotto minuti, la gara col Napoli rappresenta quasi un test dal punto di vista atletico, e non solo chiaramente. Ai partenopei, tra l’altro, ha già segnato una doppietta, nel torneo 2019-2020, con la maglia del Lecce. E quale occasione migliore per ripetersi (sbloccandosi), in un match fondamentale per la classifica del Cagliari e particolarmente atteso dai tifosi.

Il percorso

La sua grinta è contagiosa, in allenamento e in partita. E come un anno fa di questi tempi, Ranieri ci punta a occhi chiusi. Lo considera fondamentale per gli equilibri in attacco, non solo in fase di possesso palla, dunque. Da lui, ora, si aspetta i gol per la salvezza. Lapadula è andato a segno soltanto una volta, sinora, contro il Sassuolo al 94’, dando così il via alla rimonta completata poi da Pavoletti al 99’. Una vittoria provvidenziale contro una diretta concorrente che potrebbe, pertanto, rivelarsi decisiva alla lunga. L’italo-peruviano è poi rimasto a secco nelle successive dieci giornate (due partite le ha saltate per infortunio) lavorando sempre e comunque per la squadra e ritrovando pian piano quella condizione atletica che si auspicava Ranieri e che può cambiare davvero la storia del campionato per il Cagliari. Leader tecnico e carismatico, unico nel suo genere all’interno della rosa rossoblù. Ha dimostrato di poter convivere con tutti gli altri attaccanti e la sua esperienza rappresenta indubbiamente un valore aggiunto in un momento così delicato. Non è mai stato così bene dall’inizio della stagione ed è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle domenica alla Domus con il Napoli, in una partita in cui i punti pesano come macigni. Lapadula è a Cagliari da abbastanza tempo, poi, per capire quanto sia importante per i tifosi a prescindere dalla classifica. Anche per questo è la sua partita.

RIPRODUZIONE RISERVATA