Lapadula, la rete pesante del capitano 

Martedì scorso, soffiando sulle sue 33 candeline, aveva espresso un desiderio. Un desiderio scontato, per un bomber come Gianluca Lapadula, che per il compleanno si è regalato un gol pesantissimo, il nono in campionato (il decimo con la maglia del Cagliari), decisivo per colpire e affondare il suo ex Benevento. Il bis di un girone fa, ma stavolta Lapadula ha festeggiato, per poi spiegare, via Instagram: “Chiedo scusa a tutti i beneventani per l'esultanza, ma l'emozione del gol è sempre forte e incontenibile”.

La prima volta

«Che bello vincere», ha esclamato, uscendo dal campo, sui canali social del club. Stremato, ma felice. Perché i gol di Lapadula non sono mai banali e, soprattutto, spingono sempre il Cagliari a fare risultato: 9 reti per firmare quattro pareggi e cinque vittorie, l'ultima proprio ieri. Con un gol che è un classico del suo repertorio: angolo da sinistra, palla a mezza altezza e il “Bambino” ha bruciato sul tempo Jureskin, infilando di testa Paleari. Un gol in mezzo alla battaglia, perché il numero 9 ha dato tutto, combattendo su ogni palla. Onorando al meglio la fascia da capitano, portata per la prima volta dal suo arrivo in Sardegna. (al.m.)

