Lapadula, la doppietta pesante 

Con la doppietta di ieri Lapadula aggancia Matteo Brunori del Palermo a quota 13 gol. In attesa delle altre partite del turno di Serie B è secondo in classifica marcatori, dietro solo al capocannoniere Walid Cheddira del Bari (15). Non solo: da quando è arrivato Ranieri è andato a bersaglio 6 volte in 9 presenze (l'unica gara saltata è la trasferta di Venezia, squalificato per l'ingenua espulsione di Bari), eguagliando il numero delle marcature dell'era Liverani (in campo 17 volte prima dell'esonero del tecnico, poi in gol anche al Cosenza nell'interregno di Pisacane). Questo a testimoniare la sua voglia di prendersi il Cagliari e di essere una delle poche buone eredità lasciate dal vecchio allenatore, che l'aveva chiesto con grande insistenza in estate.

Ma la partita del numero 9 non si limita però solo ai gol, visto l'ottimo lavoro fatto per la squadra. Soprattutto sul 2-1 di Mancosu, quando ha messo il compagno nelle condizioni di segnare perfezionando la triangolazione al limite dell'area. Una prova da leader, in un momento complicato non solo per i cori e i fischi dei tifosi ma anche per le tante assenze soprattutto nel reparto offensivo: si è preso sulle spalle il Cagliari, assieme a Mancosu, trascinandolo alla tanto cercata vittoria.

La prima doppietta con la maglia del Cagliari arriva nel momento decisivo, per rilanciare i rossoblù e passare una grande notte. A Gianluca Lapadula una marcatura multipla mancava dal 10 dicembre 2021, in Ternana-Benevento: 15 mesi esatti, poi il secondo tempo di gloria ieri sera per stendere l'Ascoli (sua vittima preferita in carriera, 6 reti come al Crotone) e ricominciare la corsa verso le zone alte della classifica.

Il bomber

Leader

“Da impazzire”, la celebrazione del Cagliari nei confronti di Lapadula sui propri account social, in una serata dove nessuno dei giocatori ha parlato nel post partita (solo Ranieri). La doppietta e l’assist dell'italo-peruviano mettono in secondo piano il suo rigore sbagliato, diventato ininfluente visto che ha poi segnato sulla ribattuta. Una respinta che è andato a prendersi di rabbia e grinta, quasi come se ci fosse da rompere l'incantesimo di una partita fin lì molto difficile per 55', raccogliendo la respinta corta di Leali e avviando la riscossa rossoblù. Esattamente quello che serviva anche per riportare dalla propria parte i 12.050 della Domus, dopo i cori e i fischi di fine primo tempo. È con questa tenacia che il Cagliari lancia la sfida alle avversarie per l'ultima parte di stagione.

Finalmente i gol

Quattro reti in una partita quest’anno il Cagliari non li aveva mai fatti. Solo due volte era arrivato a tre, sempre col Perugia: in Coppa Italia all'esordio (5 agosto) e in campionato quattro mesi dopo (11 dicembre), dove la doppietta l'aveva fatta Pavoletti anche se inizialmente il gol del definitivo 3-2 era stato assegnato proprio a Lapadula. Una boccata d'ossigeno per una squadra che non ha segnato tantissimo (34 reti in 29 giornate, in sette hanno fatto meglio) e che doveva sbloccarsi pure da questo punto di vista. E quando torneranno a pieno regime anche gli altri attaccanti, con un Lapadula così, la squadra di Ranieri potrà finalmente disporre di un reparto offensivo di tutto rispetto per il rush finale.

