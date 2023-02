Lapadula, la buona abitudine di far gol 

Un pomeriggio da far girare la testa, per Gianluca Lapadula. Che per la prima volta in carriera è entrato in campo con la fascia da capitano al braccio, si è caricato il Cagliari sulle spalle nel momento più complicato e lo ha rilanciato in alto, riprendendo spazio nella zona playoff, con la sua nona rete in campionato, la decima stagionale, contando anche la Coppa Italia. Ce n'era d'avanzo per scoppiare di gioia, anche se il gol è arrivato contro quel Benevento che, fin qui, è la squadra con cui ha raccolto più presenze nei suoi anni di carriera. Una corsa a tutto campo, inseguito dai compagni. A freddo le scuse ai suoi vecchi tifosi, ma nel cuore del Bambino italo-peruviano ora c'è soprattutto il Cagliari.

Bomber giramondo

Quella rossoblù è la quindicesima maglia diversa vestita in carriera. Il comun denominatore, naturalmente, è sempre il gol, la firma che Lapadula ha lasciato ovunque sia passato, con rarissime eccezioni (Atletico Roma, Pro Vercelli, Frosinone e Ivrea). Un amico che lo segue ovunque e che non poteva lasciarlo solo in questa avventura sarda. Nell'Isola è arrivato la scorsa estate, su chiamata di Fabio Liverani. Centravanti di movimento e di fastidio, l'italo-peruviano, capace di sostenere o condividere il peso dell'attacco, generoso e goleador, perché la lucidità per buttarla dentro la trova sempre. Anche a Cagliari, dopo un avvio in sordina. Un rigore sbagliato a Ferrara, la prima rete in campionato proprio a Benevento, un solo centro nelle prime undici giornate, passate all'inseguimento di una condizione accettabile. Poi Lapadula ha iniziato a segnare e non si è più fermato. Nove reti, tutte realizzate in quello che è il suo regno, l'area di rigore, senza dimenticarsi nulla: un rigore (al 97', col Frosinone), una rete di destro (di rapina, a Bolzano), tre di sinistro e ben quattro di testa (come solo Moncini e Odogwo in campionato), compresa l'ultima, un misto di furbizia e intuito, con la finta e lo scatto a bruciare Jureskin, praticamente senza saltare. Perché Lapadula non è certo un gigante (178 centimetri), ma quando arriva una palla in area lui, in qualche modo, ci arriva sempre.

Sfida tra bomber

Per lui premio della critica e della giuria popolare. Una settimana da urlo, iniziata con i festeggiamenti per i 33 anni e chiusa con la nona perla rossoblù, che lo lancia anche nella classifica cannonieri, alle spalle dei due bomber leader della cadetteria, Cheddira (14 centri) e Brunori (a 13). E con Cheddira, quella di sabato sarà una sfida a distanza nel segno del gol. Il centravanti barese è la grande rivelazione della stagione, una valanga di reti che lo hanno portato addirittura a giocare il Mondiale col Marocco, fino alla finale per il terzo posto. Quel Mondiale che Lapadula non è riuscito ad agganciare col Perù. Buon per il Cagliari, che del suo numero 9 ha un bisogno assoluto. Soprattutto ora che Pavoletti, l'altra «bocca da fuoco» (per usare le parole di Ranieri) è ai box. Due prime punte inconciliabili per Liverani e che invece Sir Claudio ha subito messo al centro del suo progetto. Perché chi sa segnare, ha sempre un posto in prima fila. E Lapadula, 47 reti in 93 partite tra i cadetti, aspettando il ritorno del suo gemello diverso, è pronto a colpire ancora.