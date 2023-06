Lapadula il re del gol in B 

A scacciar via ogni dubbio ci ha pensato martedì in conferenza proprio Ranieri: «Lapadula sta bene e giocherà». Impossibile immaginare il Cagliari senza il suo bomber, che oggi, prima della finale d'andata col Bari, verrà premiato dal presidente della Lega di B Balata col “Premio Pablito” per il titolo di capocannoniere cadetto intitolato a Paolo Rossi.

Il percorso

Lapadula, che aveva già ottenuto i premi di Mvp del mese di marzo e, soprattutto, dell'intera stagione, ha chiuso il torneo con ben 21 reti all'attivo. E anche nei playoff sta lasciando il segno con 3 gol nelle tre gare giocate. “I compagni si sono aggrappati alle sue giocate”, si legge nel comunicato della Lega di B, “e, soprattutto, ai suoi gol, ben 21nella regular season, che gli hanno permesso di vincere l’ambito premio, succedendo così a Massimo Coda, vincitore la scorsa stagione”. Per Lapadula, che già nel 2015-16 aveva vinto il titolo di cannoniere, ora l'obiettivo è però quello di centrare la Serie A col Cagliari. (al.m.)

