Lapadula: il gol più bello perche in casa 

L'attaccante è vorace per natura. Non dite a Gianluca Lapadula che finalmente ha trovato il gol in campionato. «Perché per me era importantissimo anche quello di Udine, in Coppa Italia, nel giorno del mio ritorno». Ma quello di ieri, contro il Sassuolo, ha un sapore speciale: «Sono contento anche perché è arrivato in casa».

Il segno del successo

Nella battaglia Lapadula si ritrova a meraviglia. Ne dà e ne prende, anche se poi le prende soprattutto al naso. Si presenta col setto spaccato, il segno del combattimento. E svela: «Mi ero già fratturato il naso a Torino, contro la Juventus, ma non c'è stato il tempo per fare la nuova maschera. Ora provvederemo». Sta bene, a parte il naso. E si gode la serata magica: «Una vittoria così non è certo la prima volta. Merito di un gruppo grandissimo, in campo e fuori». E di un Ranieri che Lapadula abbraccia, idealmente, anche nel dopo-gara: «Con il mister abbiamo un ottimo rapporto. Quando è arrivato ha voluto parlarmi e mi ha detto delle cose che per me sono molto importanti e lo ringrazio». Si tiene stretta la vittoria: «Sono tre punti importanti anche per l'atteggiamento avuto in partita. Abbiamo patito, abbiamo voluto la vittoria e ce la siamo meritata, anche per come lavoriamo in settimana. Ma non chiamatemi salvatore della patria, perché quando un attaccante segna il merito è dei compagni e io miei compagni li ringrazio perché mi mettono nelle condizioni migliori per fare gol». Lapagol è tornato: «Il mio obiettivo è stare bene e centrare l'obiettivo comune». (al.m.)

