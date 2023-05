Lapadula,  il bomber che sa lottare 

«Ama quello che fai», Gianluca Lapadula lo grida sulla sua pagina social per festeggiare la sua ventesima perla stagionale. Ancora una volta decisiva, fondamentale per il Cagliari. Che col Palermo va sotto, soffre e poi la ribalta, ancora una volta gridando “grazie Lapa!”.

La danza del gol

Un po' a sorpresa, il Bambino italo-peruviano ha ritrovato al suo fianco Leonardo Pavoletti, le due bocche da fuoco che Ranieri sogna dal suo arrivo, ma che, dal primo minuto, ha potuto utilizzare in precedenza solo all'esordio contro il Como e con la Ternana. I due si cercano e provano a mettersi l'uno al servizio dell'altro. Lapadula serve Pavo, Pigliacelli para. Poi il capitano capisce che il cannoniere può risolverla a modo suo e diventa il suo braccio armato. E quando Marconi lascia il Palermo in dieci, Lapagol sente nell'aria che è il suo momento. Quella palla al limite non è facile, il numero 9 del Cagliari è circondato dai rosanero. Danza, Lapadula, tra gambe e piedi avversari, addomestica la sfera col sinistro, prende la mira e, di giustezza, la infila nell'angolino, stavolta imprendibile per Pigliacelli. Ed è subito un boato, mentre lui, il bomber, corre all'impazzata, inseguito dai compagni. Che sanno di avere in lui un'assicurazione-vita ineguagliabile.

E sono venti

Il gol Lapadula lo segna e lo difende, andando anche al limite della sua area per aiutare i compagni. Anche per questo Ranieri e tutti i rossoblù vedono in lui un trascinatore. Ma di questo Cagliari Lapa è anche il leader tecnico. Perché 20 reti in Serie B, nella storia rossoblù, non le aveva mai segnate nessuno. Superato anche il record di 19 gol di David Suazo. Lapadula segna sempre e in tutti i modi, l'importante è essere dentro l'area di rigore. Anche ieri, quando la danza è iniziata poco fuori, per trascinarsi lì dove diventa letale. E così ha rafforzato il primato nella classifica cannonieri, dove ha fatto il vuoto: +2 sul veneziano Pohjanpalo, addirittura +4 sul barese Cheddira e il palermitano Brunori, che ieri per squalifica ha saltato il confronto diretto. Ma ci sono ancora 90 minuti per allungare. Senza dimenticare i playoff, il suo regno. Lo dicono i numeri di un giocatore che ama il gol come se stesso, che annusa la rete come pochi e che si esalta nella battaglia. E i playoff sono battaglia pura, dove Lapadula lascia il segno: sette partite e cinque gol tra Pescara e Benevento. Il Cagliari sa a chi affidarsi. Lui, il bomber col sangue peruviano, non vede l'ora di trascinarlo in Serie A a modo suo.