Lapadula guida l’assalto 

Dopo le doppiette nelle ultime due gare contro Ascoli e Reggina, stavolta per Gianluca Lapadula arriva una doppietta di riconoscimenti, quelli che il numero 9 del Cagliari ha ricevuto dalla Lega di Serie B e dall'Associazione Italiana Calciatori come miglior giocatore della cadetteria nel mese di marzo che si è chiuso ieri.

Numeri da bomber

Il premio della Lega di B, Lapadula (attuale capocannoniere del campionato in coabitazione col marocchino del Bari Cheddira, a quota 15 reti) lo riceverà oggi, poco prima del fischio d'inizio della gara con il Südtirol, davanti ai suoi tifosi. Un riconoscimento che arriva dopo un mese da protagonista, per i numeri e le prestazioni che hanno trascinato il Cagliari di Ranieri. Lapadula ha avuto i voti, all'unanimità, dei giornalisti dei tre broadcaster ufficiali del campionato (Sky, Dazn ed Helbiz) e della redazione di Tuttob.com. Nella motivazione si legge: «Dati alla mano, è il giocatore ad aver preso parte a più gol da inizio marzo, considerando i maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni: 7, di cui 5 gol e 2 assist. Nelle dieci competizioni considerate, risulta anche il calciatore ad aver tentato più tiri nello specchio (10) ed è nella top 5 europea di coloro che hanno giocato più palloni in area di rigore avversaria (30). Inoltre, nel solo mese di marzo, Lapadula ha messo a segno tante reti quante quelle realizzate tra dicembre e febbraio scorsi».

Cagliari, che lusso

E sempre ieri, anche l'Aic (l'Assocalciatori) ha deciso di assegnare al bomber rossoblù il premio di Mvp della cadetteria per il mese di marzo. «In un campionato lungo e difficile come la Serie B avere un attaccante incisivo come Gianluca Lapadula è un lusso e le sue prestazioni a marzo ce l’hanno ricordato forte e chiaro>, si legge nella motivazione ufficiale. «In quattro partite l'attaccante del Cagliari ha segnato 5 gol e messo a referto 2 assist, agganciando in testa alla classifica marcatori del campionato Cheddira del Bari (15 reti per entrambi) in una sfida avvincente che coinvolge anche Brunori del Palermo». Lapadula viene visto come uomo-simbolo nella rinascita del Cagliari targato Ranieri, con l'italo-peruviano che ha segnato 8 reti nel 2023, come nessun altro tra i cadetti. Lapagol ha superato la concorrenza del genoano Gudmundsson, del cosentino Brescianini e del difensore centrale del Sudtirol Zaro, col quale la sfida si rinnoverà questo pomeriggio sul campo della Domus.