Lapadula: faremo sempre meglio  

Il Cagliari vive un momento buio, ma le emozioni della scorsa promozione non finiscono mai. E ieri sono tornate vive con il premio “Manlio Scopigno e Felice Pulici”, ricevuto nel Salone d'Onore del Coni a Roma da Claudio Ranieri come miglior allenatore della Serie B 2022-23 e da Gianluca Lapadula come miglior giocatore della cadetteria insieme al centravanti del Frosinone Simone Mulattieri.

Passato e presente

Ranieri, che ha ricevuto il premio dal Ministro dello Sport Abodi, ha ringraziato il presidente Giulini per averlo richiamato a Cagliari e ha parlato dell'attuale momento: «Inseguiamo un’altra impresa. Sarà difficile, c’è bisogno di tutti». Sempre ieri è stato premiato anche Lapadula, come bomber del Cagliari e del Perù: «Non posso che prendere questa soddisfazione come ulteriore sprone per tornare presto in campo e fare sempre meglio».

Rosa dimezzata

Il Cagliari tornerà ad allenarsi domani ad Asseminello e giovedì giocherà in amichevole a Carbonia. Mancheranno i nazionali Oristanio, Prati, Radunovic, Nandez, Obert, Hatzidiakos, Wieteska e Luvumbo, che dovrà essere valutato dallo staff medico dell'Angola. (al.m.)

