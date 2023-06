Lapadula: è tutta da giocare 

Venticinque gol in campionato fra stagione regolare e playoff, più uno all’esordio in Coppa Italia, ma quello più importante dovrà farlo domenica a Bari. Per Gianluca Lapadula il pensiero fisso in testa è solo uno, serve una vittoria per renderlo realtà: «La Serie A è il primo obiettivo, dobbiamo raggiungerlo», il messaggio senza giri di parole dopo l’amaro 1-1 nel primo round. «Era l’obiettivo che ci eravamo messi a inizio anno, avrei firmato per giocarci in 90’ la possibilità di andare in Serie A dovendo fare un gol. Ci crede Ranieri e ci crediamo noi, con tutto il cuore e l’anima che abbiamo dimostrato». Al ritorno le scorie per il pestone di sabato scorso a Parma, che lo hanno portato a essere preservato a inizio settimana, saranno superate: «Personalmente sto alla grande, in testa ho solo i 90’ che ci aspettano domenica. È tutto apertissimo, avremo una grande occasione».

Da record

In questi playoff Lapadula ha segnato quattro gol in altrettante gare. In carriera, nella post season, è andato a bersaglio nove volte: gli altri sono due col Benevento l’anno scorso e tre col Pescara nel 2016, quando centrò la promozione. Un record assoluto, dal 2004-2005 quando è stata inserita questa formula, lasciando dietro (già dal secondo gol al Venezia nel turno preliminare) Francesco Tavano e Pablo González fermi a sei. Domenica al San Nicola, dove ha già segnato il 18 febbraio scorso, cercherà la doppia cifra. «Non dimentichiamoci quello che sappiamo fare, poi complimenti al Bari per come ha giocato questa prima partita. Alla ripresa degli allenamenti non dirò nulla, parleremo tra di noi però sicuramente Ranieri sa quello di cui abbiamo bisogno. E noi, come sempre, gli staremo dietro sino alla fine». Per lui ieri anche la consegna del Premio Pablito, come capocannoniere della stagione regolare, da parte del presidente della Lega B: il sardo Mauro Balata.

Finalizzatore

Mancosu gli ha dato la palla del gol con un cross precisissimo, Luvumbo gli aveva dato quella per la doppietta ma l’angolano era partito in fuorigioco. A prescindere da chi ci sarà dal 1’ domenica, per Lapadula la squadra è un blocco unito: «Ho giocato con tutti, mi sono trovato bene con Mancosu e Luvumbo ma pure con Prelec e Pavoletti. Quando si è una grande famiglia come siamo noi non ci sono difficoltà e tutto diventa più semplice, fuori dal campo e di conseguenza dentro». E con lo spirito di gruppo il Cagliari dovrà cercare quella vittoria sul Bari, finora mai ottenuta in stagione, per tornare in Serie A. Contro un avversario che per l’italo-peruviano non è nemmeno il più forte affrontato quest’anno: «La squadra che mi ha impressionato di più è il Parma». E coi suoi gol il Cagliari l’ha già battuta.