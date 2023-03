Lapadula e Mancosu trascinano gli altri 

Nel primo tempo Ayroldi deve fare ricorso al VAR in tre circostanze: al 11’ per verificare, con il silent check, la regolarità del vantaggio rossoblù di Lapadula (gol convalidato). Al 33’ in occasione del tocco con il braccio in area di Gagliolo, che lo induce ad assegnare il penalty, decisione revocata a causa della posizione di offside di Lapadula che aveva dato avvio all’azione. Qualche minuto più tardi, in una situazione analoga alla precedente, Camporese intercetta con il braccio il tiro di Azzi e l’arbitro, nonostante avesse fatto correre l’azione, è costretto a tornare su i suoi passi, visionare l’episodio al VAR e concedere il penalty. Nella ripresa rigore per il tocco di braccio in area di Pierozzi. Le ammonizioni di Millico (era diffidato), Gagliolo, Mancosu, Menez, Radunovic, Azzi e Camporese completano il quadro di una direzione di gara più che sufficiente.