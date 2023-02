Lapadula, dal 10° gol al doppio gialloUn’assenza pesante 

Odi et amo. Ci vorrebbe il poeta latino Catullo per cantare le gesta di Gianluca Lapadula Vargas, italo-peruviano, professione attaccante del Cagliari, capace di volare fino in cielo e toccare le stelle con la decima rete stagionale e poi, ancora, volare fino in cielo, ma più prosaicamente toccare Vicari e lasciare il campo espulso per la seconda ammonizione. Angelo e demone, protagonista in positivo e in negativo, Lapagol, nel pomeriggio infuocato del San Nicola, e subito dopo rimproverato, a modo suo, da Ranieri, che appena poche ore prima gli aveva caricato sulle spalle il peso dell'attacco rossoblù, orfano dell'altra bocca da fuoco Pavoletti.

Dalle stelle...

Lapadula si è ritrovato a giocare con il supporto di Marco Mancosu, già suo compagno di scorribande in quel di Benevento. Un 4-4-1-1 inedito a queste latitudini. Ma i due ci hanno messo poco a trovarsi e lasciare il segno. Dopo 88 secondi, il numero 5 cagliaritano ha addomesticato una palla sulla sinistra e l'ha proiettata verso il centro dell'area pugliese. Troppo alta per Vicari, scavalcato, troppo corta per il portiere Caprile, rimasto a metà strada, perfetta proprio per il Bambino, che di testa, per la seconda giornata di fila, l'ha infilata in rete, congelando il San Nicola. Cifra tonda, decimo gol stagionale in campionato, tutti realizzati nel suo regno, l'area di rigore, quinto sigillo di testa, alla faccia dei suoi 178 centimetri d'altezza scarsi, miglior bomber nel gioco aereo del torneo.

… alle stalle

La gloria all'improvviso, poi Lapadula, come tutto il Cagliari, ha messo via il fioretto e ha tirato fuori la scimitarra. Perché il Bari non ha mai tirato, ma ha piazzato le tende nella metà campo rossoblù (alla fine il 76% di possesso palla, roba da far invidia al Cagliari di Liverani), e Lapagol si è ritrovato a combattere da solo contro la linea difensiva di Mignani e rincorrere ogni palla vagante, fin dentro la sua area. Compresa quella che ha dato il via alla sua sfida personale con i galletti. Un contatto nell'area rossoblù con Cheddira, rimasto a terra, l'arbitro che lascia correre, nonostante le proteste dei padroni di casa. Tutto perfetto se non fosse che Lapadula decide di andare a dirne due al suo rivale nella classifica cannonieri. Forse anche tre, di certo troppe per Massa che, davanti al ringhiare del numero 9, lo ha ammonito.