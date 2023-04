Lapadula da solo non basta 

Ranieri lo ha ammesso: «Ci manca qualcosa». E ha spiegato le preoccupazioni legate a un Cagliari «con pochi gol nelle gambe. Amo giocare con due attaccanti, perché non so chi possa segnare tra difensori e centrocampisti». Anche per questo, il tecnico ha subito riportato in gruppo Pavoletti (6 gol in 19 presenze), dopo un solo allenamento, sperando di poter ricostituire il prima possibile la coppia di bocche da fuoco con Lapadula. Ma per andare in Serie A tutti devono dare il loro contributo. A partire dagli altri attaccanti, con Prelec che si batte e sbatte, aprendo varchi a Lapagol, ma fermo a quota zero alla voce gol fatti. A zero anche Falco e Millico, mentre Luvumbo è a quota 3, ma l'ultima gioia risale addirittura alla gara d'andata col Frosinone.

Quasi una chiamata alle armi. Perché per pensare in grande, al Cagliari, non possono bastare solo i gol di Gianluca Lapadula. Tanti, fortunatamente, ben 16 sui 39 totali dei rossoblù, il 41% del bottino, abbastanza per prendersi il primato nella classifica cannonieri della Serie B. Ma Claudio Ranieri vuole di più. «Forse a Pisa è mancata un po' di cattiveria sotto porta. Forse, ma non solo», ha spiegato nella conferenza di presentazione della sfida al Frosinone. La capolista è la squadra col miglior attacco della cadetteria, con 51 gol all'attivo. Col contributo fondamentale del bomber Mulattieri (12 reti), oggi assente. «Ma hanno altre bocche da fuoco...», ha ribattuto il tecnico rossoblù.

Il capocannoniere

Il bomber italo-peruviano, dall'arrivo di Ranieri, si è caricato il Cagliari sulle spalle, con 8 reti in 12 partite, il terminale offensivo perfetto. Ma quegli 8 gol rappresentano oltre la metà delle 15 reti segnate nello stesso periodo e solo nella prima partita della nuova era, contro il Como, il Cagliari è andato a segno senza il contributo di Lapadula. In questo girone di ritorno, così, oltre a quelle dell'italo-peruviano, ci sono state le marcature di Mancosu e Zappa (due a testa), Pavoletti, Azzi e Altare. Troppo pochi.

Cercasi gli altri gol

Ranieri lo ha ammesso: «Ci manca qualcosa». E ha spiegato le preoccupazioni legate a un Cagliari «con pochi gol nelle gambe. Amo giocare con due attaccanti, perché non so chi possa segnare tra difensori e centrocampisti». Anche per questo, il tecnico ha subito riportato in gruppo Pavoletti (6 gol in 19 presenze), dopo un solo allenamento, sperando di poter ricostituire il prima possibile la coppia di bocche da fuoco con Lapadula. Ma per andare in Serie A tutti devono dare il loro contributo. A partire dagli altri attaccanti, con Prelec che si batte e sbatte, aprendo varchi a Lapagol, ma fermo a quota zero alla voce gol fatti. A zero anche Falco e Millico, mentre Luvumbo è a quota 3, ma l'ultima gioia risale addirittura alla gara d'andata col Frosinone.

Nono solo attaccanti

Il Cagliari chiede aiuto a tutti. In difesa, gli unici ad andare a bersaglio sono stati Altare (contro la Spal), Azzi (con l'aiuto del vento contro il Como) e Zappa (i due gol nel finale contro Ascoli e Reggina), ma Ranieri spera nei colpi di testa su palla inattiva di Dossena, Obert e Goldaniga. E il tecnico aspetta anche il contributo dei centrocampisti, dove l'unica certezza è Mancosu (4 reti, terzo miglior marcatore del Cagliari). Una sola rete l'hanno realizzata Rog, Makoumbou, Deiola, Viola e Lella, mentre all'appello manca un fuoricategoria come Nandez. Anche se poi, guardando lo score storico, si capisce la frase «abbiamo pochi gol nelle gambe». El Leon, nelle sue 121 partite in rossoblù ha segnato appena 4 reti (l'ultima il 2 maggio del 2021 a Napoli), mentre Rog è fermo a 3 marcature in 74 presenze e, nella sua avventura italiana, non è mai andato oltre un gol a stagione. Scarso feeling col gol anche per Makoumbou, la cui rete contro il Cittadella dello scorso 21 agosto è stata anche la prima dopo un'astinenza di quattro anni. Infine, possono dare di più Deiola (reduce dall'exploit dello scorso anno con 4 reti) e Lella, 7 reti nelle ultime tre stagioni, ma a Olbia in Serie C.

