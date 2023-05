Lapadula come i supereroi, Nandez decisivo 

Sono due i gialli nel primo tempo: al 21’ per punire il fallo tattico di Zappa (trattenuta per la maglia) e al 42’ per il fallo di Mateju su Deiola. Nella circostanza l’ammonizione è da manuale perché avviene dopo la concessione del vantaggio al Cagliari che si conclude, tuttavia, con un nulla di fatto. La ripresa si apre con l’ammonizione a Dossena per l’intervento irregolare su Tutino, anche in questa circostanza il cartellino viene esibito dopo la concessione del vantaggio. Trascorrono pochi minuti e anche Marconi finisce nel taccuino di Valeri per la trattenuta irregolare su Lapadula. Al 56’ Marconi stende Nandez e Valeri estrae il secondo cartellino giallo per il rosanero che chiude la gara anzitempo e lascia il Palermo in dieci. Nel finale, 5 minuti di extra time e giallo per Lella. Direzione di grande spessore.