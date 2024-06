Lapadula al passo d’addio 

Non c’è due senza tre, certo, a meno che di mezzo non ci sia Gianluca Lapadula. Che in carriera mai ha messo tre stagioni di fila con la stessa squadra. E, salvo sorprese, anche a Cagliari il numero 9 italo-peruviano non andrà oltre il biennio vissuto tra il 2022 e il 2024, condito da 67 presenze, 30 reti, una promozione in Serie A e una salvezza al cardiopalma blindata proprio dal suo rigore decisivo di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Lapagol, però, ha messo da parte ogni discorso sul suo futuro per concentrarsi sulla Copa America, scattata l’altra notte ad Arlington nel Texas con lo 0-0 del suo Perù contro il Cile.

A secco

Per Lapadula per novanta minuti ha guidato l’attacco della Bicolor del ct uruguaiano Jorge Fossati e proprio sui suoi piedi sono capitate le due occasioni più ghiotte, un sinistro mezzo ciccato e bloccato da Bravo e un altro tentativo in acrobazia terminato alto. A 34 anni suonati il bomber del Cagliari resta il punto di riferimento avanzato per una Nazionale in grosse difficoltà nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali (ultima con 2 punti in sei gare) e che cerca nella Copa America un riscatto. Lui, intanto, è arrivato a quota 10 reti nelle 34 gare giocate col Perù, quinto miglior cannoniere tra i giocatori in attività.

Una Nazionale, quella peruviana, cui dedica tutti i suoi pensieri, dopo aver centrato la salvezza col Cagliari dando però un contributo inferiore alle attese, appena 3 reti (anche se hanno portato altrettante pesantissime vittorie), e suscitando tante riflessioni sul suo futuro. Perché il centravanti ha ancora un anno di contratto con i rossoblù a circa un milione netto e il Cagliari non alzerebbe certo le barricate davanti a qualche richiesta. Che non manca, soprattutto dalla cadetteria, dove un bomber come lui fa sempre la differenza, diventando una garanzia per chi punta al salto in alto. Radio-mercato parla di un forte interessamento del Palermo ma Nereo Bonato, in un breve commento al sito “Ilovepalermocalcio.com”, frena: «Non c’è ancora nulla di concreto sul quale poter ragionare. Il ragazzo in questo momento è impegnato nella Copa America ed è concentrato sulla propria Nazionale. Vedremo quello che succederà. Di certo in questo momento tutti sono cedibili e incedibili. Dipende sempre da quali situazioni si prospetteranno». Perché il Palermo non è solo nell’inseguimento a Lapadula, che attrae altre squadre come Pisa, Brescia e Sampdoria. E siamo solo al 23 giugno.

Restyling

Nessuna barricata, il Cagliari ascolta ed è pronto a lasciar andare Lapadula, così come ha rimandato a casa Shomurodov, Petagna e Oristanio. Lì davanti è stato confermato Pavoletti e si punta sui giovani Luvumbo e Kingstone. La linea verde porta all’interessamento per l’interista Esposito (2005), ma serve anche esperienza e allora ecco l’angolano Nzola, in uscita dalla Fiorentina. Al momento solo voci, mentre Dossena al Como è trattativa arrivata alle fasi decisive, così come Desogus al Cittadella. Ma senza fretta. Nei prossimi giorni arriverà la firma di Nicola e il mercato del Cagliari (e non solo) potrà davvero iniziare.

