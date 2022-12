Lapadula al giro dei boa col Settebello 

Ha atteso una palla giocabile dentro il suo regno, l'area di rigore avversaria. E quando, al 20' della ripresa, quella palla è arrivata, Gianluca Lapadula, noto “Sentenza”, ha fatto centro. Un guizzo nell'area affollata, in mezzo ai giganti sono bastati i suoi 178 centimetri per anticipare tutti di testa, infilare Marson, il portiere del Cosenza, e sbloccare il risultato, mettendo in discesa una gara che il Cagliari doveva solo vincere. E ha vinto. Poi, come non bastasse, Lapadula si è esibito anche in quella che non è proprio la specialità della casa, l'assist di sponda per il raddoppio di Lella, abbastanza per mettere così una doppia firma sulla vittoria.

Settebello

Sette reti al giro di boa. Il Cagliari gli chiedeva i gol e lui, il bomber torinese con sangue peruviano, glieli ha dati. Soprattutto da quando al suo fianco gioca il pari ruolo Pavoletti. Che contro i calabresi è stato costretto a partire dalla panchina per un fastidio al polpaccio che lo ha tormentato per tutta la settimana. Ma, come per magia, l'ingresso in campo del Pavoloso ha costretto i difensori di Viali a dividere attenzioni e forze. Pochi secondi ed ecco il gol, con Lapadula ad anticipare proprio il numero 30 del Cagliari sull'angolo calciato da Kourfalidis. Questione di fiuto, quello che ogni bomber deve avere e che il centravanti ha. Sette reti, dopo un avvio complicato. Questione di gioco, con un Cagliari che per buona parte del campionato ha puntato su un 4-3-3 che tanto somigliava a un 4-5-1, dove il possesso palla era il mantra, mentre la verticalità era quasi un peccato. Pochi palloni giocabili, pochissimi gol. Anzi, solo uno, contro la sua ex squadra, il Benevento, nelle prime dieci giornate. Numeri non da Lapadula. Che, quando si è sbloccato, non si è più fermato. Sei reti nelle successive nove giornate, sempre a segno tranne che con Parma, a Terni (guarda caso, senza Pavoletti al suo fianco) e a Palermo.

Bomber in media

Il rush finale di questo girone d'andata ha permesso a Lapadula (terzo miglior marcatore della B dietro Cheddira e Brunori, insieme a Pohjanpalo e Gliozzi) di restare nelle medie delle sue stagioni migliori. E peccato per il rigore fallito a Ferrara contro la Spal. Lo scorso anno a Benevento, al giro di boa l'italo-peruviano era già a quota 9 reti, salvo poi fermarsi per una serie di problemi con la dirigenza, con sole sei partite giocate e un gol. Per poi segnarne altri 2 nelle tre gare dei playoff. Il record, manco a dirlo, è quello della stagione 2015-16, l'anno d'oro di Lapadula con la maglia del Pescara: 27 reti nelle 40 gare della stagione regolare, più altre 3 nelle 4 gare dei playoff, con un bottino di 10 reti nel girone d'andata e addirittura 17 nel ritorno.