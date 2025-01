Lapadula a un passo dallo Spezia. Arriva Johnsen? 

L’accelerazione è arrivata dopo l’aumento di capitale da parte della proprietà dello Spezia. Lapadula è, dunque, a un passo dal trasferimento al club ligure dove lo attende un contratto di due anni e mezzo (quello con il Cagliari scade il 30 giugno). Il direttore sportivo Bonato, a sua volta, sta chiudendo il cerchio per l’eventuale sostituto dell’italo-peruviano, che difficilmente sarà l’ex Napoli Insigne, accostato ai rossoblù nella giornata di ieri dai rumors partenopei. Molto più probabile, a questo punto, l’arrivo del 26enne norvegese Johnsen, che andrebbe a ricoprire il doppio ruolo di attaccante e di esterno.

L’addio anticipato

Il Cagliari è pronto a salutare, dunque, il capocannoniere dell’ultima promozione con 25 gol (compresi i 4 nei playoff). E se in Serie B Lapadula ha dimostrato di poter fare la differenza, in Serie A ha faticato non poco. Tante squadre nei cadetti - tra le quali Sampdoria, Palermo e Cremonese - hanno pensato a lui nelle scorse settimane per provare a sollevare l’asticella nella seconda parte della stagione. Alla fine, però, lo Spezia sembra essere stato il più convincente. Ore decisive, dunque. Si è attende la firma da un momento all’altro. E sarebbe, nel caso, la terza cessione dopo quelle di Azzi e Wieteska, oltre al prestito di Scuffet al Napoli nello scambio con Caprile.

Caccia al sostituto

Nella lista dei possibili sostituti i soliti noti, quindi il belga Dessers, l’ivoriano Kouame (in trattativa, però, con l’Empoli) e l’uzbeko Shomurodov (che si è già promesso in teoria al Venezia). Ma il profilo che più sembra mettere tutti d’accordo (Davide Nicola compreso) sembra davvero essere quello di Johnsen considerate le esigenze tattiche sulle fasce, a maggior ragione dopo la partenza di Azzi. Anche dal punto di vista economico, sarebbe un investimento in linea con gli standard rossoblù. Arriva dalla B, certo, ma ha già assaggiato la A con il Venezia.

Augello non si muove

Respinta per ora al mittente, intanto, la richiesta del Lecce per Augello (in trattativa, tra l’altro, per il rinnovo del contratto in scadenza). Per i pugliesi sarebbe stato il profilo perfetto per sostituire Dorgu, ceduto al Manchester United. Ma l’offerta arriva troppo a ridosso della chiusura del mercato (fissata per la mezzanotte di lunedì). Il Cagliari non avrebbe pertanto il tempo di trovare un sostituto all’altezza. Lo stesso giocatore non smania dalla voglia di lasciare l’Isola, tutt’altro.

