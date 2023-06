Lapadula a riposo ma domani ci sarà 

Anche ieri non si è allenato, ma domani sera ci sarà, eccome, lo ha assicurato lo stesso Ranieri. Allarme rientrato, dunque, per il bomber del Cagliari Lapadula, costretto a uscire anzitempo dal campo sabato a Parma per una botta alla caviglia destra. Giusto un riposo precauzionale, ieri l’italo-peruviano capocannoniere del torneo (e già a segno tre volte nei playoff) si è limitato a un lavoro personalizzato in palestra: la squadra non può fare a meno di lui, soprattutto nella gara alla Domus che dovrà provare a vincere.

Infermeria

Stagione già finita da un pezzo per Capradossi e Falco. Tutti gli altri rossoblù stanno abbastanza bene, giusto qualche acciacco fisiologico di fine stagione col quale dovranno convivere in questi ultimi centottanta minuti. Problemi gastro-intestinali, invece, per l’esterno Di Pardo, che si riaggregherà al gruppo già oggi (l’allenamento di rifinitura si svolgerà al mattino ad Asseminello).

A rischio

Nel primo round di domani sera con i pugliesi non ci sarà Dossena, squalificato dopo l’ammonizione rimediata al Tardini. Sono a rischio per la gara di ritorno a Bari, invece, il portiere Radunovic, Kourfalidis, Viola e Goldaniga, tutti diffidati.

