Lapa e Kingstone completano i rientri 

Sono attesi oggi gli ultimi nazionali del Cagliari, di rientro dagli impegni intercontinentali. In particolare, a rendere di nuovo completo (al netto degli infortunati) il gruppo di Davide Nicola saranno Gianluca Lapadula e Kingstone Mutandwa. Il primo ha chiuso martedì notte in Ecuador, perdendo 1-0 col suo Perù, risultato che non ha permesso di lasciare l’ultimo posto in classifica nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026. Il giovane attaccante dello Zambia, invece, è rimasto in panchina nella vittoria per 3-2 sulla Sierra Leone (sempre martedì), dopo i 15’ nella sconfitta 2-0 in Costa d’Avorio di venerdì scorso.

La preparazione

Oggi seduta mattutina al CRAI Sport Centeri, la terza della settimana. L’osservato speciale per Cagliari-Napoli rimane sempre Matteo Prati, tornato in anticipo dall’Italia Under-21 (dove non è stato impiegato) perché non ha superato il trauma alla caviglia destra subito a Lecce, in occasione del fallo di Dorgu (poi espulso). Ieri si sono allenati col gruppo sia Yerry Mina, con un defaticante dopo il rientro in anticipo per la squalifica in Colombia-Argentina (vittoria dei Cafeteros 2-1 martedì a Barranquilla), sia Adam Obert tornato dopo le due sfide della Slovacchia.

