«Laore è già all’opera per il contrasto alle cavallette» 

La questione cavallette oggi sarà al centro di un incontro che si svolgerà a Cagliari (ore 11) in via Roma. L’assessore all’Agricoltura, Valeria Satta, incontrerà i sindaci dei Comuni, quelli della media valle del Tirso in particolare, coinvolti dalla invasione delle locuste. L’assessore annuncia: «Abbiamo dato disposizioni all’agenzia Laore per attuare nell’immediato le azioni di contrasto. Inoltre sono state date indicazioni per il subitaneo avvio delle azioni di divulgazione, da attuare nei territori interessati, già dal prossimo 23 febbraio. Il problema - dice ancora l’assessore - avrebbe dovuto essere affrontato da tempo. È dunque necessario agire con urgenza e non si può più attendere».

Rita Zaru sindaca di Noragugume appare soddisfatta. «Siamo in ritardo di un anno, ma sembra che la situazione si stia sbloccando ed entro marzo si inizia la battaglia». A Borore, dove si è svolto un vertice sull’agricoltura del futuro, organizzato da Coldiretti, il presidente provinciale dell’organizzazione, Leonardo Salis, dice: «Nella lotta alle cavallette siamo in ritardo. Crediamo che l’intervento principale sia l’aratura che doveva essere fatta entro dicembre. Ora non ci resta che sperare sull’efficacia del piano della Regione». Sempre a Borore Coldiretti ha chiamato tutti ad un convegno, per costruire l’agricoltura del futuro. Sono stati individuati i punti chiave, che insieme costituiscono il futuro. «È importante programmare e fare squadra e avere la consapevolezza di chi siamo - ha esordito il presidente regionale, Battista Cualbu - siamo una grande forza sociale che ha saputo negli anni interpretare e guidare i cambiamenti in campo agricolo». L'introduzione di Cualbu ha dato spazio ad un’ampia discussione. Il direttore regionale, Luca Saba ha riassunto le parole chiave: visione, strategia, condivisione, squadra. Tanti gli interventi, con i direttori di vari istituti, associazioni, consorzi, cantine e tanti altri, anche col professor Giuseppe Pulina del dipartimento di agraria dell’Università di Sassari, che dice: «Non servono premonizioni, ma previsioni. Il tutto richiede conoscenza e padronanza della materia». Alla fine il presidente Cualbu ha concluso: «Una giornata che ci ha consentito di riflettere insieme e condividere idee, progetti, ma anche problemi e paure».

