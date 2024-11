L’anzio fugge ma l’ilva recupera 

Ilvamaddalena 1

Ilvamaddalena (4-3-1-2) : Manis; Ribeiro, Bonu, Martinoli, Nana (22’ st Ferrara); Lobrano, Dominguez, Dessena; Alvarez (42’ st Francia); Tapparello (28’ st Maitini), Touray. In panchina Lattisi, Munua, Tamponi, Canu, Scarpitta, Glino. Allenatore Fascia.

Anzio (3-4-1-2) : Testagrossa; Maini, Fusaroli, Sirignano; Almonti (32’ st Pezzi), Paglia, Di Mino (35’ st Fusco, 45’ st Buatti), Valentini; Laribi; Scaffidi (22’ st Bartolotta), Paglia. In panchina Perna, De Maio, Falconio. Allenatore Guida.

Arbitro : Noce di Genova.

Reti : st 10’ Scaffidi, 40’ Dominguez.

Note : ammoniti Dominguez, Martinoli, Bonu, Paglia, Sirignano, Laribi, Almonti .

La Maddalena. Primo punto per l’Ilvamaddalena sotto la nuova gestione Fascia. I locali creano molto e ci prova subito Dominguez, ma il suo destro si stampa sulla traversa. Poco dopo viene annullato un gol dubbio a Touray per una presunta carica sul portiere. Nella ripresa i maddalenini sbagliano un retro passaggio con Nana e Scaffidi ne approfitta per portare in vantaggio gli ospiti. La reazione dei maddalenini non tarda: ci prova Alvarez su punizione a tentare la fortuna ma Testagrossa è reattivo, poco dopo Ribeiro viene atterrato in area ma per l’arbitro è tutto regolare. A cinque minuti dalla fine Dominguez pesca il jolly su punizione e dà il meritato pari ai suoi.

