Lanusei, vittoria con una rete-lampo: per superare il Selargius bastano 5 minuti 

Lanusei 1

Selargius 0

Lanusei (4-2-3-1) : Morillas, G. Arras, Troyes, Caredda, Silva Pereira; Fe. Usai, Ttrindade; A. Serra (35’ st Marco Usai), Deiana (17’ st Prieto), Lo. Loddo (46’ st Lu. Loddo); Martins. In panchina Galasso, Fr. Usai, Puddu, F. Arras, Matteo Usai. Allenatore Piras.

Selargius (4-3-3) : Pau, Berti, Capelli, Salis, Porta; Felleca, Lepore, Brai; Cannas, Reginato, Sanfilippo (1’ st Bratzu). In panchina Pilotto, Pibiri, Bandinu, Virdis, Deriu, Maglione. Allenatore Giordano.

Arbitro : Zappino di Sassari.

Rete : nel primo tempo, 5’ Martins.

Note : ammoniti Silva Pereira, Porta, Cannas, G. Arras, Trindade, Fe. Usai; recupero 1’ pt-7’ st; spettatori 200.

Lanusei. Contava solo vincere e il Lanusei lo ha fatto. Con il minimo sindacale, la squadra di Alberto Piras batte (1-0) il Selargius e mette in cascina altri 3 punti che la proiettano al secondo posto in classifica. Agli ogliastrini basta un avvio sprint per avere ragione della formazione di Franco Giordano, lo scorso anno titolare della panchina del Lanusei e salutato a inizio gara dagli applausi dei sostenitori di casa. È del brasiliano Alfredo Martins il gol decisivo della sfida, che racconta tanto nel primo tempo ma perde d’intensità nel corso della ripresa.

Brividi già al 4’, quando Giuseppe Arras sradica palla a un avversario e scarica un fendente d’esterno destro che lambisce il palo alla sinistra di Pau. Non passano 120 secondi che il Lanusei si porta in vantaggio. Altra conclusione da fuori area, stavolta di Martins, che gonfia la rete e accende d’entusiasmo il Lixius. Al 13’ si fa minaccioso il Selargius che sfiora il pari dopo un’uscita a vuoto del portiere Morillas. Che si riscatta al 38’ con due super interventi in rapida successione prima su Felleca e poi su Brai.

Secondo tempo

Nella ripresa tanto agonismo ma di occasioni neanche una. Almeno fino al 36’. Lorenzo Loddo si mette in proprio, ingrana la marcia più alta, entra in area e scarica un tiro mancino che accarezza la parte alta della traversa.

RIPRODUZIONE RISERVATA