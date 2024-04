lanusei, vittoria al fotofinish 

Lanusei 4

Orrolese 3

Lanusei (4-3-3) : Doumbouya, Maki, Caroccia, Pacheco, Costarella; Ferrareis, Franceschi, Prieto; Fink, P. Pisano, Melis. In panchina Usai, Zanni, Manca, Cadau, Loi, Marongiu, Masia, Doneddu. Allenatore Giordano.

Orrolese (4-2-3-1) : Contu, Massa, Casti, Atzeni, Matt. Mura; Mich. Mura, Bustamante, Addis, Ferrer (29’ st Anedda); Serio (40’ st Moauro), S. Mura. In panchina Casula, Sirigu, A. Pisano, Trogu, Prasciolu, Di Gennaro, Tocco. Allenatore Marcialis.

Arbitro : Caddeo di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 19’ Melis, 21’ Franceschi, 26’ S. Mura, 35’ (r) Serio; nella ripresa, 10’ (r) Serio, 18’, 47’ (r) Fink.

Note : ammoniti Maki, Addis, Caroccia, Serio, Fink, S. Mura, Ferrareis; recupero 6’ pt-5’ st; spettatori 200.

Lanusei. Dall’inferno al paradiso. Il Lanusei vince una sfida thriller al 93’, battendo 4-3 l’Orrolese. Il vantaggio ogliastrino lo firma Luca Melis, 19 anni, olandese di nascita con ascendenti di Villagrande. Lo realizza spingendo in rete una corta respinta di Contu. La squadra di Giordano capisce che è il momento di osare e piazza un uno-due in 120 secondi. Il raddoppio è di un altro classe 2004, Franceschi, che con un cucchiaio infila Contu in uscita. Il Lanusei commette l’errore di rallentare il ritmo e l’Orrolese ha la capacità di rimettere in sesto il risultato: al 26’ accorcia con Simone Mura e, al 35’, pareggia (dal dischetto) con Serio. I biancorossi trovano anche la forza di passare in vantaggio, al 10’ della ripresa: è sempre Serio, su rigore, a mettere nei guai il Lanusei. Che rivede la luce al 18’ quando Fink segna approfittando di un pasticcio tra Contu e Atzeni. Fink è l’uomo copertina che, al 47’, realizza il gol (dagli undici metri) che decide la gara.

