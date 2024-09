Lanusei, viene alla luce nel punto nascita chiuso 

Alle 3 e 40 di ieri al Nostra Signora della Mercede di Lanusei è venuta alla luce una bimba. Si chiama Cloe e proprio non ne ha voluto sapere di aspettare e arrivare a Nuoro prima di nascere. La mamma, di Lanusei, è arrivata in travaglio a tarda notte all’ospedale e – nonostante il punto nascite sia chiuso per la mancanza di pediatri – non si poteva pensare di farle affrontare il viaggio e trasferirla. «È andato tutto liscio, gli operatori sono stati bravi», commenta un sollevato Luigi Ferrai, direttore del presidio ospedaliero. Mamma e bimba stanno bene e sono state trasferite insieme nella serata di ieri. La piccola è rimasta a Lanusei con la madre, che prima di 12 ore non poteva essere trasferita, fino a quando non è stato possibile farle affrontare il viaggio. Il punto nascita di Lanusei è chiuso da due anni e mezzo, i bambini ogliastrini nascono a Nuoro o a Cagliari con tutti i disagi annessi e connessi, e il territorio è in costante mobilitazione per la riapertura.

La Uil Fpl, tramite Aurelia Orecchioni, tira in ballo Bartolazzi. «Siamo sempre più convinti della necessità di riaprire il punto nascita, naturalmente in sicurezza. Ci auguriamo che da parte dell’Assessore Bartolazzi ci sia una risposta nel giro di breve tempo con l’arrivo dei pediatri, anche perché oltre alla mamma e al bambino rischiano gli operatori. E’ vero che ci sono gli anestesisti ma non sono né pediatri né neonatologi».

RIPRODUZIONE RISERVATA