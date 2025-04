lanusei vicino al paradiso 

Atletico Masainas 1

Lanusei 2

Atletico Masainas (4-4-2) : Bove, Capra, Milia (45’ st Cui), Todde, P. Uccheddu, Carrus, Serigne, Ballocco (40’ st Atzori), Sartini, Federico Mura, Lindiri (12’ st Manuel Mura). In panchina Virdis, Cara, Gessa, Pistis, Biccheddu. Allenatore Serpi.

Lanusei (4-4-2) : Morillas, Arras (25’ st Caliendo), Caredda, Di Stefano (45’ st Mameli), Gentini, Kouadio, Martins, Menezes, Silva, Franco Troyes, Usai. In panchina Cirone, D’Abbrosca, Deiana, Marchetta, Serra, Alejandro Troyes, Faye. Allenatore Cuccu.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : nel primo tempo 15’ Gentini, 29’ rig. Milia; nella ripresa 15’ Martins.

Note : espulso Carrus; ammoniti Sartini, Biccheddu, Todde, A, Troyes.

Masainas. L’Atletico di Masainas resta in 10 dopo appena cinque minuti di gioco e paga dazio con una sconfitta che frena la sua rincorsa salvezza, cominciata nell’ultimo mese quando avevo incamerato tre risultati utili consecutivi: il Lanusei vince 2-1 (ma fra le polemiche) e comunque si dimostra squadra di enorme spessore.

La svolta

Ma la partita viene condizionata da una decisione arbitrale immediata: dopo pochi minuti cartellino rosso per Carrus e Masainas in dieci. Poi vantaggio del Lanusei con cross in area, Gentini stoppa la sfera (forse con il braccio: le proteste sono state vibranti) e, dopo essersi aggiustato il pallone, compie una girata vincente. Con un uomo in meno il Masainas dà il tutto per tutto e il pari arriva su calcio di rigore per un fallo di mano su mischia in area: lo realizza il veterano Milia. Nella ripresa il Lanusei alza i giri e su corner si genera una mischia: Martins torva la zampata vincente. L’Atletico non ci sta e crea un’occasione con Manuel Mura: sfera parata di stinco.

