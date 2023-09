Lanusei, un gol non basta 

Lanusei 1

Idolo 0

Lanusei (4-3-3) : Trovato, Ebongue, Makangu, Ferrareis, Pugliese; Nicol (1’ st Batantou), Kangudia, Ferrer (1’ st Fofana); G. Prieto (1’ st G. Melis), Parisi, Baraye. In panchina F. Usai, Costarella, Ndiaye, Loi, L. Loddo. Allenatore Giordano.

Idolo (4-3-3) : C. Marongiu, V. Stochino (44’ st Muceli), N. Prieto, G. Arras, Murru; M. Loddo, Mancosu (20’ pt Leite), Jammeh; M. Melis (4’ st P. Usai), Bottegal (15’ st Boyokino), F. Arras (31’ st G. Stochino). In panchina Demurtas, Murino, Piras, Lancioni. Allenatore Podda.

Arbitro : Tidili di Cagliari.

Reti : nella ripresa, 18’ Makangu.

Note : espulso Jammeh; ammoniti G. Arras, Ferrareis; recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 300.

Lanusei. Uno a zero. È il risultato con cui il Lanusei supera l’Idolo in un Lixius che, a fine partita, esprime calore e supporto ai nuovi beniamini. Ma il successo non basta per ribaltare il 4 a 0 dell’andata che condanna la squadra di casa, apparsa in crescita rispetto alla settimana precedente, e al turno successivo di Coppa Italia approda l’undici di Simone Podda che affronterà il Tortolì.

Il Lanusei ci tiene a fare bella figura nella sua prima uscita casalinga dopo la retrocessione dall’Eccellenza. La gara è maschia, con l’Idolo che gioca per conservare il largo parziale e per affinare i nuovi dettami tattici. Così anche la squadra di Giordano, che testa i nuovi tesserati in vista del campionato.

La ripresa

Al 10’ l’Idolo resta in 10 per l’espulsione di Jammeh per doppia ammunizione. Serpentina di Kangudia, al 16’, che semina tre avversari ma è contrastato da Baraye e spara sopra la traversa. Poi, al minuto 18, sblocca la partita Makangu che prima si vede respingere un colpo di testa da Marongiu, ma sulla ribattuta, ancora con un’inzuccata, gonfia la rete. L’Idolo, pur con il consistente vantaggio ottenuto all’andata, non ci sta a uscire sconfitto. Boyokino, quando corre il 39’, ha una brillante intuizione per Gabriele Stochino che, però, si fa ipnotizzare da Trovato. Gli ultimi 10’ confermano che il fiato di entrambe le squadre è corto e la migliore condizione deve ancora arrivare.

