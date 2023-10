Lanusei spietato, l’Idolo si arrende 

Lanusei 3

Idolo 2

Lanusei (4-3-3) : Ba, Ebongue, Soumahoro, Makangu, Pugliese; Ferrareis, Batantou, Nicol; Parisi (25’ st Costarella), Kangudia, Baraye. In panchina Usai, Fofana, Seco, G. Melis. Allenatore Giordano.

Idolo (4-4-2) : Marongiu, V. Stochino, Prieto, G. Arras (18’ st Doa), Murru; F. Arras, Loddo, Jammeh (17’ pt Piras, 45’ st Lancioni), Usai; Vinicius, G. Stochino. In panchina Demurtas, Muceli, Murino, Piras, M. Melis, Bottegal, Mancosu. Allenatore Podda.

Arbitro : Tidili di Cagliari.

Reti : pt 47’ Makangu; st 1’ Parisi, 14’ Ferrareis, 26’ Usai, 36’ Vinicius (r).

Note : ammoniti G. Arras, Batantou, Ebongue, Piras, Costarella; recupero 2’ pt - 8’ st; spettatori 400.

Lanusei. Il derby di vicinato se l’aggiudica il Lanusei che batte 3-2 l’Idolo. Al 5’ Federico Arras affonda nelle larghe maglie della difesa di casa e serve un assist invitante a Gabriele Stochino ma Ba evita un gol già fatto. L’Idolo (17’), privo dei titolari Leite, Boyokino e Bottegal, deve fare a meno di Jammeh per un guaio muscolare. La difesa di casa perde un pallone sanguinoso a metà campo, Vinicius sfiora il gol. L’Idolo gioca, il Lanusei segna. A fine primo tempo va in gol, di testa, Kangudia. Seguono proteste ospiti per un presunto fuorigioco. Pronti via nella ripresa e il Lanusei raddoppia con Parisi. I padroni di casa dilagano con Ferrareis che segna al 14’. L’Idolo accorcia al 26’ con un destro chirurgico di Usai. Al 36’ alimenta ulteriormente le speranze il rigore (contestato dai padroni di casa) di Vinicius, ma il risultato non cambia più.

RIPRODUZIONE RISERVATA