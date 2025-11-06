«Lanusei secondo non a caso» 

Lanusei. Alberto Piras gioca a fare l’equilibrista. Mai sopra le righe. Episodi, occasioni e rovesciamenti di fronte in campo li vive con lo stesso aplomb. Il profilo tenuto in panchina l’ha trasmesso anche alla sua squadra che, sorniona, sta lassù. Lo dicono i numeri. Un attacco sinfonico, con 14 gol segnati, una difesa quasi d’acciaio con 7 reti subite. Il risultato è eccellente: 15 punti e secondo posto in classifica per la matricola terribile. In vista della trasferta a Santa Teresa di Gallura, il Lanusei vuole lanciare un altro segnale alle avversarie. Un avviso ai naviganti: «Fa piacere preparare le gare e andare a giocarcela con una classifica importante», dice il tecnico di Bari Sardo.

L’allenatore

Di certo, secondo Piras, il secondo posto non è casuale. «No, non è frutto del caso. Dietro c’è tanto lavoro e per ora stiamo raccogliendo ciò che seminiamo. Ci godiamo il momento senza fare chissà quale volo. Quelli conquistati sono punti importanti per la salvezza», sostiene l’allenatore: «Allenarsi dopo una vittoria aiuta ed è un infuso di fiducia e serenità. L’ultima mezzora di Tempio ci ha detto che avremmo potuto portare via dei punti. Quella che è finora l’unica sconfitta in campionato ci ha dato la consapevolezza per il futuro e non ci ha ridimensionati». Il tecnico osserva l’andamento del torneo: «È livellato verso l’alto, non c’è ancora una reale padrona del campionato ma tra qualche giornata ci sarà una prima scrematura». La trasferta di Santa Teresa si preannuncia ricca di insidie: «Lo dico senza falsa retorica: sarà una partita difficilissima. Quando il Santa Teresa troverà gli equilibri darà filo da torcere a tutti. Mi aspetto una partita sporca».

Il capitano

Tutti sanno che l’obiettivo (dichiarato) è una salvezza tranquilla, con qualche bella soddisfazione da mettere nell’album dei ricordi. «Per noi l’obiettivo rimane quello e bisogna raggiungerlo il prima possibile». Federico Caredda veste i panni del pompiere e spegne facili entusiasmi. Ma nel calcio, soprattutto, i sogni non costano nulla e sono l’essenza del gioco stesso. «Giochiamo partita dopo partita e sempre col massimo rispetto nei confronti delle avversarie, essendo una neopromossa». Il capitano sa che la squadra ha il vento in poppa e vincere aiuta a vincere, ma non si scompone. «Siamo una buona squadra, ma il campionato è difficile e le insidie sono sempre dietro l’angolo».

