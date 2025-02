Lanusei scatenato: la finale è quasi sua 

Lanusei 5

Guspini 1

Lanusei (4-2-3-1) : D’Abrosca, Kouadio (10’ st Arras), Cirone, F. Troyes, Gabriel Silva (23’ st M. Usai); Caredda; Trindade, Serra (3’ st Martins), Trindade, Mameli (8’ st Faye); A. Troyes (31’ st Marchetta). In panchina Morillas, Caliendo, Di Stefano, F. Usai. Allenatore Pistis (Piras squalificato).

Guspini (4-3-3) : Saba, Mantega, Montesuelli (1’ st Agostinelli), Chessa, Pugliese; Fadda, M. Medda, Cardia; Mboup, Pusceddu, Piro (1’ st Marci). In panchina Fortuna, Pinna, Zucca. Allenatore Dessì.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : nel primo tempo, 6’ Pusceddu, 11’ F. Troyes, 13’ Serra, 22’ Kouadio; nella ripresa, 10’ e 42’ Martins.

Note : ammoniti Chessa, Arras, Chessa, Caredda, Agostinelli; spettatori 200.

Lanusei. La strada per la finale è spianata. Il 5-1 con cui il Lanusei travolge il Guspini autorizza a pensare che il ritorno tra due settimane sia una formalità. Almeno sulla carta. Gli ogliastrini vanno sotto in apertura ma reagiscono con una cattiveria agonistica devastante. Un rullo compressore che macina gioco e produce gol a grappoli.

Primo tempo

Inizio shock per il Lanusei. Pusceddu al 6’ beffa D’Abrosca: dal flipper in mezzo all’area esce un rimpallo vincente che gela il pubblico del Lixius. I padroni di casa, con in panchina il tecnico della Juniores Aldo Pistis in sostituzione dello squalificato Alberto Piras, hanno una reazione veemente e in 11’ travolgono il Guspini ipotecando la finale. A rimettere il risultato in equilibrio pensa Franco Troyes che, sugli sviluppi di un angolo, ripete il colpo di testa vincente nel derby col Tortolì. Passano 120 secondi e Serra, sfruttando un rimpallo, raddoppia. Al 22’ Kouadio mette in vetrina le sue qualità tecniche, si beve il portiere e sigla la rete del 3-1.

La ripresa

Al 4’ proprio Serra lascia il posto a Martins che fa sentire il suo peso specifico in attacco timbrando subito il cartellino: il centravanti brasiliano trova il gol dopo una rapida azione nata da un fallo laterale. La partita si chiude virtualmente qui, con il Guspini disarmato davanti alla forza prorompente degli ogliastrini. Che, 180 secondi prima del recupero, calano la cinquina ancora con Martins.

