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27 settembre 2026 alle 00:33

«Lanusei risorgerà con il turismo» 

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Lanusei ha il primo candidato sindaco per le elezioni di primavera. Salvatore Zito, 60 anni, avvocato, ambientalista militante, strenuo difensore della centralità di Lanusei e dei suoi servizi, ha lasciato l’attuale gruppo di maggioranza al termine della prima consiliatura di Davide Burchi, in cui è stato vicesindaco. La tessera di Orizzonte Comune lo inquadra nel Campo largo ma l’alchimia delle urne non è questione di casacca.

Da quale punto ricomincia il suo percorso Salvatore Zito?

«In realtà questo impegno è frutto di un processo di condivisione iniziato già lo scorso inverno, quando abbiamo formato un gruppo di lavoro non basato sulla solita metodologia “nome-candidatura”. Abbiamo costruito un gruppo di lavoro sulle principali questioni che riguardano la comunità lanuseina. Siamo partiti dall’analisi dei problemi abbiamo cercato di individuare e condividere possibili soluzioni».

Quali sono le indicazioni emerse?

«Migliorare il tessuto sociale ed economico della cittadina, attraverso la tutela di tutti i presidi a partire da quelli più importanti come la salute, la scuola e la giustizia e favorendo la crescita economica attraverso la formidabile leva del turismo. Sul punto le potenzialità sono ancora inespresse o con enormi margini di miglioramento. Sul turismo si gioca la più grande scommessa, non solo di Lanusei ma di molti paesi della Sardegna».

Parliamo dei problemi, limitandoci ai più evidenti.

«I principali sono il depauperamento economico e quello demografico, strettamente collegati. Una cittadina che perde abitanti perde economia. Possiamo pensare di superarli solo con un grande impegno collettivo. Possiamo farlo, proprio per le caratteristiche, direi quasi uniche di Lanusei, sotto molteplici profili. Lanusei è il più importante polo terziario erogatore di servizi pubblici (scuole, ospedali, uffici amministrativi, forze dell'ordine), ma ha perso l’appeal che aveva 30-40 anni fa. Possiamo fare molto per recuperarlo, dal decoro urbano alla rigenerazione urbana, la cura degli spazi verdi, la manutenzione e pulizia delle strade, per cominciare. Ma la vera sfida si giocherà, con un turismo destagionalizzato. Mancano attrattori e servizi e su questo dobbiamo focalizzare la nostra attenzione. Il turismo è volano economico e sociale su cui puntare con tutte le nostre forze».

Su quali forze pensi di poter fare affidamento?

In primo luogo sul nostro gruppo di lavoro, che sta crescendo, e poi sulle forze sociali e politiche che vorranno condividere e partecipare a sviluppare i punti programmatici affrontati in questi mesi».

Lanusei è scesa sotto la soglia dei 5000 abitanti, una barriera non solo psicologica

«Il calo demografico non si affronta con una singola misura né esistono soluzioni miracolose. Occorre creare le condizioni perché vivere a Lanusei sia una scelta conveniente e attrattiva, soprattutto per i giovani e per le famiglie. Questo significa innanzitutto difendere i servizi e creare opportunità di lavoro e di crescita economica, attraverso le leve di cui parlavo prima, ma significa anche affrontare seriamente il tema dell’abitare. Una giovane coppia deve poter trovare a Lanusei una casa capace di rispondere alle esigenze. In caso contrario andrà altrove. É necessario creare condizioni che rendano più semplice l’incontro tra domanda e offerta di abitazioni».

Come vede la Lanusei di domani?

«Nuovamente attrattiva nel suo complesso: una città nella quale trovare servizi di qualità, lavoro, opportunità economiche, spazi curati e anche la possibilità concreta di mettere su casa e costruire una famiglia. È su questo insieme di condizioni che dobbiamo lavorare».

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