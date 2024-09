Lanusei riconquista Ginecologia 

Riapre il reparto di ginecologia dell’ospedale di Lanusei. Due medici in turno rendono possibili gli interventi chirurgici e l’attività ambulatoriale. La notizia era nell’aria da qualche giorno, nonostante ci fosse il massimo riserbo.

La politica

A dare la lieta conferma, il consigliere regionale del Pd e presidente della Prima commissione, Salvatore Corrias. «Oggi», annuncia, «presso la struttura complessa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Lanusei, riapre il servizio di ginecologia: garantirà l’assistenza medica, i ricoveri e gli interventi chirurgici programmati. Anche la struttura complessa di laboratorio e Analisi avrà un suo nuovo primario. Sono buone notizie per l’Ogliastra e noi siamo fiduciosi sul futuro della sanità nel nostro territorio. Spetta a noi fare sinergia, con dedizione e perseveranza».

I due ginecologi che arrivano in regime di consulenza daranno un po’ di respiro sia al personale - sempre ridotto nel reparto dell’ospedale di Lanusei - che alle pazienti che fino a ieri erano costrette a rivolgersi ai presidi di Nuoro e Cagliari per poter usufruire delle prestazioni sanitarie».

Il sindacato

Anche i rappresentanti dei lavoratori della stanità plaudono alla novità, consci che i problemi per la sanità ogliastrina non finiscono qua, come commenta la segretaria della Uil fpl Aurelia Orecchioni. «Bene per l'Ogliastra e per il nostro presidio, resta il rammarico di avere ancora l'ostetricia chiusa e le mamme costrette a delle estenuanti trasferte». Il riferimento è al punto nascita chiuso da circa due anni e mezzo, ferita aperta per tutto il territorio, visto che i bambini ogliastrini nascono a Cagliari o a Nuoro. Le rivendicazioni del sindacato non si fermano qui. «Attendiamo – incalza Aurelia Orecchioni – che qualcosa si muova per il personale del comparto. Chiediamo che venga attuata la mobilità per i dipendenti ogliastrini che vogliono tornare a Lanusei e attivare concorsi e stabilizzazioni».

