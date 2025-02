Lanusei, reazione vincente 

Lanusei. Il dolce arriva sempre in fondo. Ed è quello che auspicano di trovare a fine stagione a Lanusei. Alberto Piras ci teneva tanto a far rinascere la sua squadra in un’occasione speciale come quella del derby contro il Tortolì. Proprio nella partita più attesa, il Lanusei ha ritrovato la vetta della classifica. Una resurrezione certificata anche la semifinale d’andata della Coppa Italia in cui Caredda e compagni hanno travolgo il Guspini e messo una seria ipoteca sul passaggio all’atto ultimo della competizione. Se l’effetto della crisi doveva essere una sgasata in un momento chiave della stagione, allora lo schema ha davvero funzionato.

L’analisi

I ragazzi di Piras hanno reagito a un periodo cupo, si sono rimboccati le maniche e sono scesi in campo con un unico obiettivo: vincere. La dirigenza ha fatto tutto il resto: «Con i ragazzi ci siamo confrontati di continuo», spiega Gigi Di Maio, direttore generale del club, «ciascuno di noi li ha sostenuti da vicino, dialogando tanto ogni martedì a prescindere da come fosse andata la partita precedente. Nel periodo più delicato, quando i risultati non arrivavano, abbiamo cercato di capire se ci fossero problemi all’interno del gruppo ma evidentemente non ce n’erano».

E allora qual è stata la chiave di volta in un frangente in cui tutto girava male, tanto da perdere la testa della classifica per mano di un Tortolì dirompente e reduce da quattordici risultati utili di fila? «L’ambiente è sempre rimasto coeso», prosegue Di Maio, «tra squalifiche di troppo, che hanno fermato Gabriel Silva, Caredda e Trindade, e i guai alla caviglia di Martins ci siamo trovati in difficoltà ma abbiamo saputo reagire proprio in virtù della forza del gruppo e all’unione tra le varie componenti della squadra».

Vento in poppa

Al Lixius è tornato il sereno. Il sorriso domina di nuovo negli spogliatoi e la tempesta sembra alle spalle. «Anche con l’allenatore c’è un confronto quotidiano», aggiunge il direttore generale, «abbiamo cinque, sei giocatori che ci permettono di sollevare la qualità della squadra per poter competere fino alla fine per la vittoria». Ma senza il lavoro corale la resurrezione non sarebbe avvenuta. «Ciascun ragazzo ci ha messo del suo, lo staff tecnico pure e noi dirigenti abbiamo spinto perché le cose si aggiustassero». Ecco il mix servito in tavola per tornare a volare. Domenica la trasferta ad Arborea per blindare la prima posizione appena riconquistata: «Saranno dieci partite tostissime, ma siamo pronti», assicura Di Maio.

