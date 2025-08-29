Lanusei può dare l’ultimo saluto a Giancarlo Contu 

Ventidue giorni dopo il ritrovamento nel campanile del tempio di san Giovanni Bosco, la salma di Giancarlo Contu è stata restituita ai familiari. È stata dissequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria che, dopo il rinvenimento del cadavere, aveva disposto l’autopsia per accertare l’identità e la causa del decesso dell'ex atleta. Oggi, alle 17 nella cattedrale di Santa Maria Maddalena, verranno celebrati funerali, a quasi due anni dalla scomparsa dell’ex portiere del Lanusei calcio.

Di Giancarlo Contu si erano perse le tracce a dicembre del 2023, due mesi dopo aver compiuto 63 anni. I familiari avevano presentato denuncia di scomparsa, ma nonostante un’imponente task force, con l’impiego di uomini, mezzi e cani molecolari in diverse zone del territorio, le ricerche non avevano prodotto alcun risultato.

Fino al 7 agosto, quando Sandro Tegas, il tecnico incaricato della manutenzione delle campane nella struttura del tempio di don Bosco, ha ritrovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione, dando immediatamente l’allarme. Era in un punto in cui nessuno aveva più avuto accesso nei due anni precedenti. Fin da subito si è avuta la certezza che si trattasse del corpo di Contu.

