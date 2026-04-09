Lanusei punito e multato 

Sconfitta a tavolino 3-0 per il Lanusei: la decisione presa ieri dal Giudice sportivo ribalta il risultato del campo nel match di sabato scorso contro il Calangianus, toglie tre punti alla squadra (che passa dal quinto al sesto posto) ma rischia anche di avere ripercussioni sulla sua classifica futura in Eccellenza, considerando le possibili reazioni di altre squadre che hanno incrociato gli ogliastrini a partire dallo scorso febbraio.

Il danno

È accaduto che nell’ultimo turno la formazione guidata in panchina da Michele Filippi abbia fatto giocare al Lixius nella partita contro i galluresi come titolare Matias Munua, 27 anni, esterno destro, ammonito al 51’ e sostituito poi al 72’ sul 2-1 per i padroni di casa. Risultato rimasto immutato sino alla fine.

Il provvedimento disciplinare innesca i successivi controlli dai quali emerge, secondo quanto risulta allo stato attuale, che il calciatore non sarebbe stato «regolarmente tesserato» dal club alla data della partita, cioè il 4 aprile. Dunque Munua «ha preso parte alla gara senza averne titolo, in posizione irregolare». Inevitabile la conseguenza: per il club ko d’ufficio e ammenda di 100 euro. Il Lanusei passa da 40 a 37 punti lasciando l’Uri da solo al quinto posto, il Calangianus sale da 34 a 37 e affianca i rivali.

Il ricorso

Il Lanusei contro la decisione può fare ricorso entro 48 ore ed è presumibile, se non scontato, che lo farà (ieri nessuno della società ha risposto alle chiamate). Resta da capire come sia stato possibile schierare un giocatore non tesserato in un campionato come l’Eccellenza, il principale tra quelli dilettantistici sardi.

Con un problema in più: Munua non ha esordito contro il Calangianus ma ben prima. Arrivato in Ogliastra dopo la parentesi all’Ilvamaddalena, l’esterno argentino ha giocato la prima gara con i nuovi compagni l’8 febbraio contro il Tortolì subentrando al 34’ della ripresa in una gara vinta 2-0 dal Lanusei; poi ha giocato spezzoni di partita col Tempio il 21 febbraio (vittoria dei galletti) e con Carbonia il primo marzo (5-2 per i sulcitani), mentre è stato schierato titolare l’8 marzo nel match vinto 3-1 dal Santa Teresa e addirittura il 15 marzo nella sfida al vertice al Frogheri con la Nuorese terminata 1-1. Infine il match del 21 marzo col Villasimius finito 0-0: Munua è entrato al 78’.

Il passato

Ma su quelle sfide il Giudice sportivo non può più intervenire, il risultato è acquisito. Resta intatta la possibilità, in caso di eventuali segnalazioni, che si attivi la Procura federale per verificare se effettivamente anche in quelle gare vi siano state violazioni del regolamento. Che, se accertate, potrebbero portare a possibili penalizzazioni a carico della società da parte del Tribunale federale di appello, autorità demandata a valutare in questi casi.

Ma c’è anche l’ovvia possibilità che il Lanusei chiarisca tutto, dimostri che la posizione del giocatore è regolare e che dunque la sanzione attuale sia ingiusta, facendola togliere.

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