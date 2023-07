Lanusei, Pronto soccorso assediato dai turisti 

L’Ogliastra snobbata dai medici di base. Nessuno, tra i camici bianchi inseriti nella graduatoria del bando pubblicato da Ares per la copertura degli incarichi vacanti ha indicato l’area che presenta quindici sedi carenti. In realtà un professionista aveva pure selezionato l’Ogliastra, ma secondo la commissione non ha maturato il requisito di anzianità di due anni per la richiesta di trasferimento. Così i pazienti, anche in virtù del fatto che l’attesa in ambulatorio è spesso lunga perché alcuni medici hanno massimali molto elevati, si vedono costretti a raggiungere il Pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei anche per piccoli inconvenienti. Dove, nelle ultime settimane, gli accessi sono aumentati alla luce delle presenze turistiche.

Due degli storici ambulatori di guardia medica turistica (Tertenia e Santa Maria Navarrese) sono chiusi e di conseguenza da quei territori i vacanzieri si riversano su Lanusei. Il manager dell’Asl Ogliastra, Andrea Marras, rassicura l’utenza: «In Pronto soccorso stiamo affrontando bene il maggior afflusso dovuto alle presenze turistiche. Poi è vero che in alcuni giorni, come lo scorso fine settimana, si registrano carichi di lavoro superiori, anche dovuti a picchi di calore. Al momento la struttura del Pronto soccorso sta reggendo bene, mentre sulla medicina territoriale siamo consapevoli di avere sedi carenti ma in questa fase tutti gli ogliastrini hanno un medico di medicina generale. E questo è importante».

