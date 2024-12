Lanusei, primato rafforzato 

Tharros 0

Lanusei 0

Tharros (4-2-3-1) : Manzato, Spiga, F. Orrù, Perilli, Berghmans, N. Orrù, Cecconato (46’ st Piras), Narese, Lonis (35’ st Cau), Fed. Ferrari (40’ st Pintus), Fel. Ferrari. In panchina D’Abrosca, Ledda, Castagna, Cina, Simbula. Allenatore Lai.

Lanusei (4-3-3) : Diana, Troyes, Arras, Gomes, Coiro, Silva, Menetzes, Caredda, Martins, Usai (30’ st Caliendo), Marchetta. In panchina Deiana, Serra, Etoh, Spina, Cirone, Loddo, Sylla, Prieto. Allenatore Piras.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Note : ammoniti Spiga, Berghmans, N. Orrù, Narese, Felipe Ferrari, Arras, Menetzes, Caredda. Recupero 7’ pt - 4’ st. Spettatori 300.

Oristano. Termina a reti inviolate la sfida tra Tharros e Lanusei nella prima uscita ufficiale sul nuovo manto in erba sintetica del “Comunale” di Oristano. Le squadre si sono affrontate a viso aperto in una partita combattuta ed equilibrata ma con poche occasioni da rete. I padroni di casa chiudono l’anno con la consapevolezza di essere alla pari delle migliori del girone, gli ospiti con il primo posto blindato e il +8 sulla compagine oristanese.

La Tharros parte forte ma al 2’ Federico Ferrari non riesce ad approfittare di una sbavatura della retroguardia ospite. Con il passare dei minuti il Lanusei trova le contromisure e al 19’ si rende pericoloso: Marchetta serve Usai sulla sinistra, diagonale ribattuto da Manzato. Al 28’ sugli sviluppi di un piazzato arriva la risposta di Perilli di testa ma la palla termina alta. Al 34’ Coiro da fuori impegna centralmente il portiere di casa. Un minuto dopo infortunio alla spalla per il direttore di gara: dopo le cure dei medici delle due squadre il gioco riprende regolarmente. Al 49’, in pieno recupero, Marchetta impegna Manzato, respinta sui piedi di Martins che conclude a botta sicura trovando un difensore di casa a respingere.

Nella ripresa poche emozioni. Al 28’ Felipe Ferrari viene servito al limite da Cecconato ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Al 32’ ci prova Martins dal limite ma il tiro si spegne sul fondo. La gara termina con l’applauso dei tifosi alle due formazioni.

