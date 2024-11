Lanusei oltre ogni ostacolo 

Lanusei 2

Atletico Cagliari 1

Lanusei (4-2-3-1) : Morillas, G. Arras, Troyes, Pedro Caeiro, Gabriel Silva; Fe. Usai, Caredda; Igor Caetano, Serra (34’ st Deiana), Etoh (25’ st Lo. Loddo); Martins. In panchina Fr. Usai, F. Arras, Cirone, Prieto, Spina, Sylla, M. Usai. Allenatore Piras.

Atletico Cagliari (4-3-3) : Aramu, Bevere (42’ st Ligas), Biondi, Secci, Atzori; Sanna, Antinori, Littera (16’ pt S. Usai); Cuccu, Caddeo (16’ st Pinna), Tumatis. In panchina Simula, Aime, Mereu, Montisci, Morello, Pintor. Allenatore Madau.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : nel primo tempo, 23’ Igor Trindade; nella ripresa, 23’ S. Usai (r), 25’ Fe. Usai (r).

Note : ammoniti Pedro Caeiro, G. Arras, Igor Trindade, Pinna, Secci, Sanna, Gabriel Silva; recupero 2’ pt-4’ st; spettatori 400.

Lanusei. Ora è fuga vera. I punti di vantaggio su Tharros e Atletico Cagliari, battuto 2-1 al Lixius, sono diventati 6. La squadra di Alberto Piras, già al 7’, si distende in velocità e Serra finalizza con un rasoterra sul palo destro che dà l’illusione del gol. L’Atletico, al 16’, perde il suo capitano, Littera, per infortunio. Al suo posto Sebastiano Usai.

A segno

La capolista spinge e al 23’ conquista una punizione dal limite dell’area. La calcia Trindade che spedisce il pallone all’angolino destro rispetto alla posizione di Aramu. L’Atletico ha una reazione immediata, ma non impensierisce mai Morillas. Anzi, è proprio il Lanusei a creare i maggiori pericoli dalle parti di Aramu, soprattutto con Martins (34’) che sfiora il 2-0 con un diagonale basso. Al 23’ rigore per l’Atletico per fallo di Serra su Tumatis: dal dischetto trasforma Sebastiano Usai. Passano soltanto 120 secondi e l’arbitro concede un rigore al Lanusei per atterramento di Martins: dagli undici metri Federico Usai, auotre di una partita sontuosa, è glaciale e dà la vittoria ai suoi.

