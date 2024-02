Lanusei, l’ospedale conquista il primario di radiologia 

Qualche timido segnale positivo per la sanità ogliastrina, sia ospedaliera che territoriale. Nuovo primario per il reparto di radiologia del Nostra Signora della Mercede e tre nuovi medici di medicina generale in un territorio che spesso soffre la carenza di questi professionisti. Andranno a occupare altrettante sedi territoriali, due delle quali potrebbero essere Villagrande e Cardedu.

«Come dg - commenta il manager della Asl Andrea Marras - sono soddisfatto che tre medici abbiano risposto alla convocazione per l’assegnazione di zone carenti di medicina generale. Le zone carenti ci sono e bisogna che Ares bandisca nella speranza che arrivino domande. Per ora siamo soddisfatti».

Ospedale

Ancora, l’azienda sanitaria non ne ha dato ufficialità ma dovrebbe arrivare presto la comunicazione formale. Sarà il dottor Roberto Prost a guidare la radiologia ospedaliera. Vincitore di concorso, arriverà in Ogliastra dal Brotzu e dovrebbe prendere ufficialmente posto dal mese prossimo, per i prossimi cinque anni (rinnovabili). La struttura complessa è stata diretta, dopo il pensionamento di Bruno Pilia nel 2020, da due facenti funzioni che si sono succeduti. Aurelia Orecchioni (Uil -Fpl) plaude alle buone nuove ma ricorda anche le criticità. «Bene il potenziamento della medicina territoriale, arriva un po’ di respiro per gli altri medici di base e per gli utenti che finalmente avranno l'assistenza. È importante che il territorio venga potenziato attendiamo l'apertura già prevista della Cot. Ci fa piacere l'arrivo del direttore della radiologia, che darà sicurezza e aggiungerà professionalità a un servizio che ha sempre dato il massimo per i pazienti. Attendiamo notizie per quello di cardiologia che sembra dimenticato».

Nuoro in piazza

Intanto la mobilitazione di Cgil e Spi Cgil per il diritto alla sanità pubblica, ieri ha fatto tappa a Nuoro, con un sit-in davanti alla sede dell’Asl3. Il segretario generale Fausto Durante, ha fatto appello alle forze politiche candidate alla presidenza della Regione ad intervenire «per porre rimedio a una sanità al disastro». Rivencazioni anche dalla segretaria della Cgil di Nuoro Domenica Muravera e da Elena Zidda di Medicina democratica.

(ha collaborato f.le.)